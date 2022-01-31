У рамках держпрограми надаються довготермінові пільгові позики для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Розповідаємо, хто може скористатися програмою.

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Цільове призначення програми

  • спорудження нового житлового будинку (будівництво);
  • придбання незавершеного або готового житла;
  • добудова (реконструкція) житла;
  • інженерне забезпечення житла (спорудження інженерних мереж).

Хто може отримати пільговий кредит на житло

Довготермінову пільгову позику за програмою Власний дім можуть отримати:

  • мешканці села чи селища;
  • багатодітні сім'ї;
  • учасники АТО;
  • переселенці.

Умови кредитування

Пільговий кредит на будівництво чи придбання житлового будинку надається за річною ставкою 3%:

  • 20 років – не більш як до досягнення пенсійного віку особи;
  • 30 років – для молодих сімей (віком чоловіка/дружини до 35 років).

Зокрема програмою передбачено

  • 30 тисяч гривень – для спорудження нових будинків;
  • 200 тисяч гривень – для придбання готового житла;
  • 150 тисяч гривень – для проведення реконструкції (ремонту) житла;
  • 50 тисяч гривень – для підключення інженерних мереж.

Для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців надаються додаткові пільги з граничним розміром кредиту 400 тисяч гривень, а саме:

  • до 400 тисяч гривень – для нового будівництва,
  • до 250 тисяч гривень – для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного будівництва житла;
  • до 300 тисяч гривень – для придбання житла;
  • до 100 тисяч гривень – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до чинних комунікацій.

Процедура отримання кредиту за програмою

Як скористатися програмою Хто та як може скористатися програмою "Власний дім" / Фото Unsplash

Одержувачами бюджетних коштів є засновані ОДА регіональні фонди (діють в усіх областях України) підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Саме до них необхідно звернутися родинам для подання пакету документів, необхідного для отримання пільгового кредиту.

Які документи необхідні:

  1. Заява на ім'я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту (за зразком).
  2. Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (за зразком).
  3. Паспорт громадянина України (для перевірки особи).
  4. Довідка про склад сім'ї.
  5. Документи для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідка про доходи всіх членів сім'ї, одержаних за попередніх 6 місяців) або декларація ФОП (за 4 квартали).
  6. Довідка від органу, що здійснює держреєстрацію прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла заявника та подружжя.
  7. Копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла).
  8. Копія проєктно-кошторисної документації або будівельного паспорта, вартість виготовлення яких може входити до суми кредиту (крім випадків придбання або реконструкції житла).
  9. Довідка про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації.
  10. Заява власника житла чи об'єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з індивідуальним забудовником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (у разі придбання житла).
  11. Документи, що підтверджують статус учасника бойових та інший особливий статус.
  12. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).
  13. Копія витягу з рішення сільської та/або селищної ради про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову (крім випадків придбання, реконструкції житла або спорудження інженерних мереж).
  14. Клопотання РДА про надання кредиту.
  15. Копія ідентифікаційного податкового номера.
  16. Копія свідоцтва про народження дітей (при наявності).
  17. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП).
  18. Згода членів сім'ї на отримання позики та участь майном у виконанні зобов’язань (за зразком).
  19. Договір про відкриття поточного рахунку фізичної особи в банку.
  20. Заява про персональні дані.
  21. Гарантійний лист про відсутність інших пільгових кредитів у позичальника та членів його сім'ї.
  22. Експертна оцінка будинку та землі.
  23. Копія свідоцтва про шлюб/розлучення.
  24. Фотозвіт об'єкта кредитування (фото будинку).
  25. Копія паспорту, ІПН, довідка про відкриття поточного рахунку на продавця житла або позичальника.