У рамках держпрограми надаються довготермінові пільгові позики для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Розповідаємо, хто може скористатися програмою.
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Цільове призначення програми
- спорудження нового житлового будинку (будівництво);
- придбання незавершеного або готового житла;
- добудова (реконструкція) житла;
- інженерне забезпечення житла (спорудження інженерних мереж).
Хто може отримати пільговий кредит на житло
Довготермінову пільгову позику за програмою Власний дім можуть отримати:
- мешканці села чи селища;
- багатодітні сім'ї;
- учасники АТО;
- переселенці.
Умови кредитування
Пільговий кредит на будівництво чи придбання житлового будинку надається за річною ставкою 3%:
- 20 років – не більш як до досягнення пенсійного віку особи;
- 30 років – для молодих сімей (віком чоловіка/дружини до 35 років).
Зокрема програмою передбачено
- 30 тисяч гривень – для спорудження нових будинків;
- 200 тисяч гривень – для придбання готового житла;
- 150 тисяч гривень – для проведення реконструкції (ремонту) житла;
- 50 тисяч гривень – для підключення інженерних мереж.
Для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців надаються додаткові пільги з граничним розміром кредиту 400 тисяч гривень, а саме:
- до 400 тисяч гривень – для нового будівництва,
- до 250 тисяч гривень – для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного будівництва житла;
- до 300 тисяч гривень – для придбання житла;
- до 100 тисяч гривень – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до чинних комунікацій.
Процедура отримання кредиту за програмою
Хто та як може скористатися програмою "Власний дім" / Фото Unsplash
Одержувачами бюджетних коштів є засновані ОДА регіональні фонди (діють в усіх областях України) підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Саме до них необхідно звернутися родинам для подання пакету документів, необхідного для отримання пільгового кредиту.
Які документи необхідні:
- Заява на ім'я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту (за зразком).
- Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (за зразком).
- Паспорт громадянина України (для перевірки особи).
- Довідка про склад сім'ї.
- Документи для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідка про доходи всіх членів сім'ї, одержаних за попередніх 6 місяців) або декларація ФОП (за 4 квартали).
- Довідка від органу, що здійснює держреєстрацію прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла заявника та подружжя.
- Копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла).
- Копія проєктно-кошторисної документації або будівельного паспорта, вартість виготовлення яких може входити до суми кредиту (крім випадків придбання або реконструкції житла).
- Довідка про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації.
- Заява власника житла чи об'єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з індивідуальним забудовником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (у разі придбання житла).
- Документи, що підтверджують статус учасника бойових та інший особливий статус.
- Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).
- Копія витягу з рішення сільської та/або селищної ради про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову (крім випадків придбання, реконструкції житла або спорудження інженерних мереж).
- Клопотання РДА про надання кредиту.
- Копія ідентифікаційного податкового номера.
- Копія свідоцтва про народження дітей (при наявності).
- Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП).
- Згода членів сім'ї на отримання позики та участь майном у виконанні зобов’язань (за зразком).
- Договір про відкриття поточного рахунку фізичної особи в банку.
- Заява про персональні дані.
- Гарантійний лист про відсутність інших пільгових кредитів у позичальника та членів його сім'ї.
- Експертна оцінка будинку та землі.
- Копія свідоцтва про шлюб/розлучення.
- Фотозвіт об'єкта кредитування (фото будинку).
- Копія паспорту, ІПН, довідка про відкриття поточного рахунку на продавця житла або позичальника.