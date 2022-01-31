"Собственный дом": кто может получить средства для старта строительства
Источник:НВ
Государственная программа "Собственный дом" должна создать условия для обеспечения жилья сельского населения. Финансирование состоится за счет государственных спецфондов.
В рамках госпрограммы предоставляются долгосрочные льготные ссуды для поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Рассказываем кто может воспользоваться программой.
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Целевое назначение программы
- сооружение нового жилого дома (строительство);
- приобретение незавершенного или готового жилья;
- достройка (реконструкция) жилья;
- инженерное обеспечение жилья (сооружение инженерных сетей).
Кто может получить льготный кредит на жилье
Долгосрочный льготный заем по программе "Собственный дом" могут получить:
- жители села или поселка;
- многодетные семьи;
- участники АТО;
- переселенцы.
Условия кредитования
Льготный кредит на строительство или приобретение жилого дома предоставляется по годовой ставке 3%:
- 20 лет – не более чем до достижения пенсионного возраста лица;
- 30 лет – для молодых семей (возраст мужа или жены до 35 лет).
В частности, программой предусмотрено
- 30 тысяч гривен – для постройки новых домов;
- 200 тысяч гривен – для приобретения готового жилья;
- 150 тысяч гривен – для проведения реконструкции (ремонта) жилья;
- 50 тысяч гривен – для подключения инженерных сетей.
Для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы с предельным размером кредита 400 тысяч гривен, а именно:
- до 400 тысяч гривен – для нового строительства,
- до 250 тысяч гривен – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительства жилья;
- до 300 тысяч гривен – для приобретения жилья;
- до 100 тысяч гривен – для строительства инженерных сетей, подключения их к действующим коммуникациям.
Процедура получения кредита по программе
Кто и как может воспользоваться программой "Собственный дом" / Фото Unsplash
Получателями бюджетных средств являются учрежденные ОГА региональные фонды (действующие во всех областях Украины) для поддержания индивидуального жилищного строительства на селе. Именно к ним следует обратиться семьям для представления пакета документов, необходимого для получения льготного кредита.
Какие документы необходимы:
- Заявление на имя руководителя исполнительного органа фонда о предоставлении кредита (по образцу).
- Ходатайство органа местного самоуправления о предоставлении кредита (по образцу).
- Паспорт гражданина Украины (для проверки личности).
- Справка о составе семьи.
- Документы для определения уровня платежеспособности заемщика (справка о доходах всех членов семьи, полученных за предыдущие 6 месяцев) или декларация ФЛП (за 4 квартала).
- Справка от органа, осуществляющего госрегистрацию прав на недвижимое имущество о наличии (или отсутствии) частного жилья заявителя и супругов.
- Копия документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком (кроме случаев приобретения жилья).
- Копия проектно-сметной документации или строительного паспорта, стоимость изготовления которых может входить в сумму кредита (кроме случаев приобретения или реконструкции жилья).
- Справка по трудоустройству на предприятии, в учреждении и организации.
- Заявление собственника жилья или объекта незавершенного жилищного строительства о согласии продать его с указанием согласованных с индивидуальным застройщиком цены и других существенных условий договора купли-продажи (при покупке жилья).
- Документы подтверждающие статус участника боевых и другой особый статус.
- Справка о взятии на учет внутри перемещенного лица (при наличии).
- Копия выписки из решения сельского и/или поселкового совета об отводе земельного участка и предоставлении разрешения на застройку (кроме случаев приобретения, реконструкции жилья или сооружения инженерных сетей).
- Ходатайство РГА о предоставлении кредита.
- Копия идентификационного налогового номера.
- Копия свидетельства рождения детей (при наличии).
- Копия свидетельства об уплате единого налога (для ФЛП).
- Согласие членов семьи на получение ссуды и участие имуществом в исполнении обязательств (по образцу).
- Контракт об открытии текущего счета физического лица в банке.
- Заявление о персональных данных.
- Гарантийное письмо об отсутствии других льготных кредитов у заемщика и членов его семьи.
- Экспертная оценка дома и земли.
- Копия свидетельства о браке/разводе.
- Фотоотчет объекта кредитования (фото дома).
- Копия паспорта, ИНН, справка об открытии текущего счета на продавца жилья или заемщика.