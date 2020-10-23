Выбор межкомнатной двери: на что обратить внимание
Межкомнатные двери – важная деталь интерьера любого помещения, которая при неправильном подборе может испортить весь ремонт.
Как выбрать межкомнатную дверь, чтобы было и качественно, и стильно, рассказывает 24 канал.
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Виды дверей
- распашные;
- раздвижные;
- складные.
Распашные двери – наиболее востребованный вариант, который используется в каждом помещении. В то же время складные и раздвижные – не менее практичны, ведь они экономят место.
Распашные двери используются чаще всего / Фото Goodlinq
Раздвижные двери экономят место / Фото keramis
Складные двери – отличное решение для малогабаритных квартир / Фото keramis
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Также бывает разная отделка дверного полотна:
- филенки;
- вставки и накладки из другого материала;
- шаттерсы;
- ручная роспись и фотопечать;
- резьба.
Двери бывают с разной отделкой / Фото keramis
Материал
Чаще всего межкомнатные двери производят из массива, шпона, стекла и ламинированной пленки. Самый дорогой вариант – двери из массива ценных пород дерева. Примечатльно, что массив сосны используется и как самостоятельное полотно, и в качестве основы для шпона. Двери из стекла выдерживают влажность и высокие температуры, поэтому подходят для домашних саун, например.
Межкомнатные двери изготавливают из разных материалов / Фото admagazine