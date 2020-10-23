Межкомнатные двери – важная деталь интерьера любого помещения, которая при неправильном подборе может испортить весь ремонт.

Как выбрать межкомнатную дверь, чтобы было и качественно, и стильно, рассказывает 24 канал.

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Виды дверей

распашные;

раздвижные;

складные.

Распашные двери – наиболее востребованный вариант, который используется в каждом помещении. В то же время складные и раздвижные – не менее практичны, ведь они экономят место.

Распашные двери используются чаще всего / Фото Goodlinq

Раздвижные двери экономят место / Фото keramis

Складные двери – отличное решение для малогабаритных квартир / Фото keramis

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Также бывает разная отделка дверного полотна:

филенки;

вставки и накладки из другого материала;

шаттерсы;

ручная роспись и фотопечать;

резьба.

Двери бывают с разной отделкой / Фото keramis

Материал

Чаще всего межкомнатные двери производят из массива, шпона, стекла и ламинированной пленки. Самый дорогой вариант – двери из массива ценных пород дерева. Примечатльно, что массив сосны используется и как самостоятельное полотно, и в качестве основы для шпона. Двери из стекла выдерживают влажность и высокие температуры, поэтому подходят для домашних саун, например.

Межкомнатные двери изготавливают из разных материалов / Фото admagazine