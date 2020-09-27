Стильные ковры снова пользуются популярностью среди дизайнеров и владельцев квартир и домов.

Как сохранять ковер чистым, несмотря на бесконечные волосы, пыль, шерсть и ворс, рассказывает 24 канал.

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Шерсть

Если в жилье есть питомцы, регулярно убирайте шерсть скребком для стекол с резиновой прокладкой. Для удаления длинных волос проведите по ковру обычной щеткой для одежды.

Липкий ролик

Для того чтобы убрать легкие загрязнения на текстиле или коврике, используйте липкий ролик. Такой способ также подойдет для очистки ковров с очень длинным ворсом.

Обычный ролик спасет ковер от загрязнений / Фото hozt

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Ворс

Регулярно вычесывайте ворс щеткой для одежды – это влияет на чистоту ковра. Под ворс забивается пыль.

Пятна

Если на ковре образовалось пятно – оперативно его удалите, иначе есть риск лицезреть его всегда. Рекомендуется сразу промокнуть жидкость полотенцем или салфеткой, чтобы она не впиталась. Темное пятно можно вывести таким способом: жидкость для мытья окон разбавьте с чистой водой в пропорции 1:2. Нанесите на загрязненный участок и накройте хлопчатобумажной тканью. Это место прогладьте утюгом. Таким образом грязь перейдет с ковра на ткань.

Чтобы пятно не осталось навсегда – оперативно его удалите / Фото tekstilprofi

Выбор ковра

Если вы решили приобрести ковер, сразу ознакомьтесь с материалом, из которого он сделан. Есть ткани, которые отталкивают грязь – такой вариант отлично подойдет для семей с детьми и животными. Также обратите внимание на цвет – на темных изделиях все загрязнения видны меньше.

В жилье с детьми лучше брать темные ковры / Фото kvartblog