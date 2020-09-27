Стильні килими знову користуються популярністю серед дизайнерів і власників квартир і будинків.

Як зберігати килим чистим, незважаючи на нескінченнt волосся, пил, шерсть і ворс, розповідає 24 канал.

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Шерсть

Якщо у житлі є домашні улюбленці, регулярно прибирайте шерсть скребком для скла з гумовою прокладкою. Для видалення довгого волосся проведіть по килиму звичайною щіткою для одягу.

Липкий ролик

Для того щоб прибрати легкі забруднення на текстилі або килимку, використовуйте липкий ролик. Такий спосіб також підійде для очищення килимів з дуже довгим ворсом.

Звичайний ролик врятує килим від забруднень / Фото hozt

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Ворс

Регулярно вичісуйте ворс щіткою для одягу – це впливає на чистоту килима. Під ворс забивається пил.

Плями

Якщо на килимі утворилася пляма – оперативно її видаліть, інакше є ризик споглядати її завжди. Рекомендується відразу промокнути рідину рушником або серветкою, щоб вона не вбралася. Темну пляма можна вивести таким способом: рідину для миття вікон розбавте з чистою водою у пропорції 1: 2. Нанесіть на забруднену ділянку і накрийте тканиною. Це місце пропрасуйте праскою. Таким чином бруд перейде з килима на тканину.

Щоб пляма не залишилася назавжди – оперативно її видаліть​ / Фото tekstilprofi

Вибір килима

Якщо ви вирішили придбати килим, відразу ознайомтеся з матеріалом, з якого він зроблений. Є тканини, які відштовхують бруд – такий варіант відмінно підійде для сімей з дітьми і тваринами. Також зверніть увагу на колір – на темних виробах всі забруднення видно менше.

У житло з дітьми краще брати темні килими​ / Фото kvartblog