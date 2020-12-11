Детская комната – сердце квартиры, ведь ради ребенка родители готовы приложить максимум сил и усилий.

Для того чтобы детская получилась идеальной, следует учесть несколько нюансов, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.

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Мебель

Предметы мебели в детской комнате должны соответствовать росту ребенка. Это касается, например, стульчиков и столиков. К слову, есть модели, которые трансформируются (например, ножки можно сделать выше или ниже).

Творчество

Это то, что позволяет ребенку выражать себя. Ребенок может рисовать сам или вы можете менять обстановку благодаря рисункам в комнате. В этом вам поможет грифельная стена.

На грифельных досках можно рисовать, оставлять послания и записки / Фото dekormyhome

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Знания

Отличным решением для детской станет стена, на которой можно что-то изучать. Например, актуальны карты мира и Украины.

Карта не только даст новые знания ребенку, но и украсит интерьер / Фото postroika

Отсутствие границ

Если ваш малыш спокоен во сне – откажитесь от ограждений. Рассмотрите вариант низкой кровати, чтобы ребенок был подвижен и в любой нужный для него момент мог самостоятельно слезть.

Хранение

Организуйте удобное для ребенка хранение игрушек. Они должны размещаться так, чтобы в любой момент дети могли самостоятельно их достать.

Кровать

Отдых ребенка должен быть максимально комфортным. Выбирайте широкую кровать. Например, для дошкольников должна быть ширина около 80 см. Для детей постарше – от 1 м.

Кровать нужно подбирать под возраст ребенка / Фото woodsoft