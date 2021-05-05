Для этого необходимо продумать несколько моментов еще на этапе ремонта. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Все мы любим понежиться в теплой ароматной ванной с пенкой и бокальчиком вина. Но как сделать так, чтобы ванная комната располагала к расслаблению и релаксу?
– отметила Морозова.
5 советов, как создать особую атмосферу в ванной
1. Освещение
В ванной комнате обязательно следует продумать дополнительный свет. По словам дизайнера интерьера, он должен быть теплым и приглушенным. В качестве источников света можно использовать подвесные светильники, встроенную LED-подсветку, закарнизную подсветку в потолке над ванной. Виктория Морозова подчеркнула, что только при помощи смены светового сценария можно создать другое настроение.
2. Сантехника
Сантехника в ванной комнате должна быть качественной – это обязательное условие полноценного релакса. Кроме того, нужна хорошая вентиляция.
В ванной комнате должно быть комфортно и уютно / Фото pinterest
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3. Продуманное хранение
Дизайнер интерьера уточнила, что домашняя СПА-зона немыслима без различных баночек и бутылочек, а их нужно где-то хранить. Для того чтобы они не скапливались на бортике ванной, продумайте системы хранения везде, где это представляется возможным.
В ванной комнате следует продумать хранение / pinterest
4. Палитра
Перед ремонтом выберите цвета и оттенки для ванной комнаты. Подробно продумайте их сочетание. Если же ремонт уже завершен, акценты можно сделать с помощью текстиля и декора.
5. Природные элементы
Для того чтобы создать особую атмосферу в ванной комнате, используйте живые растения. Отличный вариант – стабилизированный мох, которому не требуется дневной свет.
Умывальник из камня, мебель из фактурного дерева. Природные элементы способствуют расслаблению,
– резюмировала Виктория Морозова.