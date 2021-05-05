Для этого необходимо продумать несколько моментов еще на этапе ремонта. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Все мы любим понежиться в теплой ароматной ванной с пенкой и бокальчиком вина. Но как сделать так, чтобы ванная комната располагала к расслаблению и релаксу?

– отметила Морозова.

5 советов, как создать особую атмосферу в ванной

1. Освещение

В ванной комнате обязательно следует продумать дополнительный свет. По словам дизайнера интерьера, он должен быть теплым и приглушенным. В качестве источников света можно использовать подвесные светильники, встроенную LED-подсветку, закарнизную подсветку в потолке над ванной. Виктория Морозова подчеркнула, что только при помощи смены светового сценария можно создать другое настроение.

2. Сантехника

Сантехника в ванной комнате должна быть качественной – это обязательное условие полноценного релакса. Кроме того, нужна хорошая вентиляция.

В ванной комнате должно быть комфортно и уютно / Фото pinterest

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3. Продуманное хранение

Дизайнер интерьера уточнила, что домашняя СПА-зона немыслима без различных баночек и бутылочек, а их нужно где-то хранить. Для того чтобы они не скапливались на бортике ванной, продумайте системы хранения везде, где это представляется возможным.

В ванной комнате следует продумать хранение / pinterest

4. Палитра

Перед ремонтом выберите цвета и оттенки для ванной комнаты. Подробно продумайте их сочетание. Если же ремонт уже завершен, акценты можно сделать с помощью текстиля и декора.

5. Природные элементы

Для того чтобы создать особую атмосферу в ванной комнате, используйте живые растения. Отличный вариант – стабилизированный мох, которому не требуется дневной свет.

Умывальник из камня, мебель из фактурного дерева. Природные элементы способствуют расслаблению,

– резюмировала Виктория Морозова.