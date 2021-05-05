Для цього необхідно продумати кілька моментів ще на етапі ремонту. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Всі ми любимо поніжитися у теплій ароматній ванній з пінкою та келишком вина. Але як зробити так, щоб ванна кімната сприяла розслабленню та релаксу?
– зазначила Морозова.
5 порад, як створити особливу атмосферу у ванній
1. Освітлення
У ванній кімнаті обов'язково слід продумати додаткове світло. За словами дизайнерки інтер'єру, воно має бути теплим і приглушеним. Як джерела світла можна використовувати підвісні світильники, вбудоване LED-підсвічування, закарнізне підсвічування у стелі над ванною. Вікторія Морозова наголосила, що лише за допомогою зміни світлового сценарію можна створити інший настрій.
2. Сантехніка
Сантехніка у ванній кімнаті має бути якісною – це обов'язкова умова повноцінного релаксу. Крім того, потрібна хороша вентиляція.
У ванній кімнаті має бути комфортно та затишно / Фото pinterest
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3. Продумане зберігання
Дизайнерка інтер'єру уточнила, що домашня СПА-зона немислима без різних баночок і пляшечок, а їх потрібно десь зберігати. Для того щоб вони не накопичувалися на бортику ванної, продумайте системи зберігання всюди, де це можливо.
У ванній кімнаті слід продумати зберігання / pinterest
4. Палітра
Перед ремонтом оберіть кольори та відтінки для ванної кімнати. Детально продумайте їх поєднання. Якщо ж ремонт вже завершений, акценти можна зробити за допомогою текстилю та декору.
5. Природні елементи
Для того щоб створити особливу атмосферу у ванній кімнаті, використовуйте живі рослини. Відмінний варіант – стабілізований мох, якому не потрібне денне світло.
Умивальник з каменю, меблі з фактурного дерева. Природні елементи сприяють розслабленню,
– резюмувала Вікторія Морозова.