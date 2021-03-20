Даже самый дорогой ремонт не гарантирует уют в доме. Один из самых важных нюансов в квартире – правильное настроение.

Как создать нужное настроение, которое обеспечит уют и комфорт дома, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Ничего так не задает настроение, как свет. Лично меня ничего так не раздражает, как полностью включенный свет утром зимой... Хочется чего-то более приглушенного и уютного, чтобы глаза успевали привыкнуть к освещению. Или создать уютную атмосферу для просмотра фильма. Кстати, для романтического ужина не обязательно закупать свечи, можно продумать в обеденной зоне специальный сценарий освещения,

– отметила Пашковская.

Она уточнила, что многие фишки пользуются популярностью среди владельцев жилья.

Как использовать свет

По словам дизайнера интерьера, свет делится на несколько уровней:

1 уровень – это все, что на потолке: люстры, треки, точки, закарнизный свет.

– это все, что на потолке: люстры, треки, точки, закарнизный свет. 2 уровень – это бра, торшеры и все, что находится на стенах.

– это бра, торшеры и все, что находится на стенах. 3 уровень – пол (плинтуса со светодиодной лентой, подсветка ступеней и лестниц, встроенные светильники на полу).

Анна Пашковская порекомендовала для максимального уюта использовать хотя бы 2 уровня света в помещении.

С помощью нескольких сценариев света можно создать особую атмосферу / Фото pinterest

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Какие фишки со светом использовать

Возможность диммерации светодиодной ленты . Ее можно укомплектовать специальным пультом, с помощью которого можно поменять цвет ленты. Кроме того, на пульте есть диммер, который позволяет поменять яркость света в зависимости от настроения.

. Ее можно укомплектовать специальным пультом, с помощью которого можно поменять цвет ленты. Кроме того, на пульте есть диммер, который позволяет поменять яркость света в зависимости от настроения. В детской комнате следует продумать сценарий освещения для чтения книг , который создаст сказочную атмосферу.

, который создаст сказочную атмосферу. В ванной комнате стоит продумать несколько групп света: общий и приглушенный, который используется в ночное время.

Лайфхак на случай неожиданных визитов гостей: любой бардак в комнате можно скрыть, если заправить кровать и включить приглушенный свет,

– резюмировала Анна Пашковская.