Навіть найдорожчий ремонт не гарантує затишок у домі. Один з найбільш важливих нюансів у квартирі – правильний настрій.

Як створити потрібний настрій, який забезпечить затишок і комфорт вдома, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Нічого так не задає настрій, як світло. Особисто мене нічого так не дратує, як повністю увімкнене світло вранці взимку... Хочеться чогось більш приглушеного і затишного, щоб очі встигали звикнути до освітлення. Або створити затишну атмосферу для перегляду фільму. До речі, для романтичної вечері не обов'язково купувати свічки, можна продумати в обідній зоні спеціальний сценарій освітлення,

– зазначила Пашковська.

Вона уточнила, що багато фішок користуються популярністю серед власників житла.

Як використовувати світло

За словами дизайнерки інтер'єру, світло ділиться на кілька рівнів:

1 уровень – це все, що на стелі: люстри, треки, точки, закарнізне світло.

– це все, що на стелі: люстри, треки, точки, закарнізне світло. 2 уровень – це бра, торшери і все, що знаходиться на стінах.

– це бра, торшери і все, що знаходиться на стінах. 3 уровень – підлога (плінтуса зі світлодіодною стрічкою, підсвічування ступенів і сходів, вбудовані світильники на підлозі).

Анна Пашковська порекомендувала для максимального комфорту використовувати хоча б 2 рівні світла у приміщенні.

За допомогою кількох сценаріїв світла можна створити особливу атмосферу​/ Фото pinterest

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Які фішки зі світлом використати

Можливість димерації світлодіодної стрічки . Її можна укомплектувати спеціальним пультом, за допомогою якого можна змінити колір стрічки. Крім того, на пульті є димер, який дозволяє змінити яскравість світла в залежності від настрою.

. Її можна укомплектувати спеціальним пультом, за допомогою якого можна змінити колір стрічки. Крім того, на пульті є димер, який дозволяє змінити яскравість світла в залежності від настрою. У дитячій кімнаті слід продумати сценарій освітлення для читання книг , який створить казкову атмосферу.

, який створить казкову атмосферу. У ванній кімнаті варто продумати кілька груп світла: загальний і приглушений, який використовується у нічний час.

Лайфхак на випадок несподіваних візитів гостей: будь-який бардак у кімнаті можна приховати, якщо заправити ліжко і включити приглушене світло,

– резюмувала Анна Пашковська.