В канун новогодних и рождественских праздников хочется создать праздничную и романтическую атмосферу в доме. Однако не у всех есть достаточно свободного времени.

Как украсить дом быстро и стильно, чтобы наслаждаться прекрасным интерьером в праздники,рассказывает Недвижимость 24.

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Елочные игрушки

Красивые украшения для елки можно использовать иначе: разложите их на полки, столы, комоды. Подберите игрушки в ярких цветах, которые будут бросаться в глаза (например, золотой, серебристый, красный, зеленый).

Красивые игрушки украсят помещение / Фото lavandadecor

Гирлянды

Гирлянда – универсальный предмет, который обязательно подарит вам праздничное настроение. При этом ее можно повесить на елку вместо игрушек, разложить на полках в доме или развесить на окнах. Это позволит создать романтическую и праздничную обстановку.

Огоньки подарят тепло и настроение / Фото pinterest

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Шишки

Шишки можно найти в ближайшем лесу или парке и сделать важным элементом декора. Их можно повесить на елку, разложить на полки, сделать венок или собрать в вазу. Также из них делают красивые гирлянды.

Шишки прекрасно дополнят любой интерьер / Фото pinterest

Свечи и музыка

Для того чтобы создать особенную атмосферу, обращайте внимание на мелочи. Например, красивые праздничные свечи привнесут уют и тепло в дом. А если они будут с ароматом главного фрукта зимы – мандарин – настроение вам обеспечено. Также включите любимую новогоднюю музыку, добавьте ароматы свежей выпечки и хвои, и наслаждайтесь прекрасной обстановкой.

Свечи создадут романтическую атмосферу / Фото villagrazia