Напередодні новорічних і різдвяних свят хочеться створити святкову і романтичну атмосферу в домі. Однак не у всіх є достатньо вільного часу.

Як прикрасити будинок швидко і стильно, щоб насолоджуватися прекрасним інтер'єром на свята, розповідає Нерухомість 24.

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Ялинкові іграшки

Красиві прикраси для ялинки можна використовувати інакше: розкладіть їх на полиці, столи, комоди. Підберіть іграшки у яскравих кольорах, які будуть кидатися в очі (наприклад, золотий, сріблястий, червоний, зелений).

Красиві іграшки прикрасять приміщення / Фото lavandadecor

Гірлянди

Гірлянда – універсальний предмет, який обов'язково подарує вам святковий настрій. При цьому її можна повісити на ялинку замість іграшок, розкласти на полицях у будинку або розвісити на вікнах. Це дозволить створити романтичну і святкову обстановку.

Вогники подарують тепло і настрій / Фото pinterest​

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Шишки

Шишки можна знайти у найближчому лісі чи парку і зробити важливим елементом декору. Їх можна повісити на ялинку, розкласти на полиці, зробити вінок або зібрати у вазу. Також з них роблять гарні гірлянди.

Шишки прекрасно доповнять будь-який інтер'єр / Фото pinterest

Свічки і музика

Для того щоб створити особливу атмосферу, звертайте увагу на дрібниці. Наприклад, красиві святкові свічки привнесуть затишок і тепло в будинок. А якщо вони будуть з ароматом головного фрукта зими – мандарину – настрій вам забезпечено. Також включіть улюблену новорічну музику, додайте аромати свіжої випічки і хвої, і насолоджуйтеся прекрасною обстановкою.

Свічки створять романтичну атмосферу / Фото villagrazia