Каждый из нас хочет, чтобы дома царила атмосфера теплоты и уюта. Но не всегда получается создать такие условия.

Как сделать свое гнездышко уютным, руководитель дизайн-студии Illiashenko-design Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Все вещи в наших домах и делают их нашими. Они выражают нашу индивидуальность, создают атмосферу и уют в доме. А когда за окном становится холодно, то желание создавать уют в доме возрастает. Хочется перестановки, менять цветы в вазах, покупать новые подушки и пледы. Расскажу пару приемов для создания уюта в доме, – отметила Ильяшенко.

Приемы для создания уюта в доме

Сезонные вещи

Используйте в интерьере сезонные комплекты. Это могут быть шторы, скатерти, картины и другие предметы искусства. Меняйте их в зависимости от времени года. По словам дизайнера интерьера, в зимний период можно использовать глухие оттенки и плотные текстуры, а летом – свежие и легкие.

Текстиль создаст особое настроение в доме / Фото freepik

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Декор

Декоративные элементы, например, цветы, вазы, картины и различные интересные статуэтки – все это наполняет интерьер. Главное – правильно подобрать предметы.

Аромат

Дом наполнится уютом с помощью правильно пообранного аромата. Меняйте его раз в сезон – так вы сможете создать особое настроение.

Растения

Цветочные композиции и живые растения оживят обстановку и создадут легкую атмосферу для расслабления. Также особый уют могут внести композиции из сухоцветов и злаковых.

Живые растения придадут уюта и теплоты / Фото pinterest