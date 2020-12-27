Кожен з нас хоче, щоб удома панувала атмосфера теплоти і затишку. Але не завжди виходить створити такі умови.

Як зробити своє гніздечко затишним, керівниця дизайн-студії Illiashenko-design Поліна Ілляшенко в своєму Instagram.

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Усі речі в наших будинках і роблять їх нашими. Вони виражають нашу індивідуальність, створюють атмосферу і затишок у домі. А коли за вікном стає холодно, то бажання створювати затишок вдома зростає. Хочеться перестановки, міняти квіти у вазах, купувати нові подушки і пледи. Розповім кілька прийомів для створення затишку в домі, – зазначила Ільяшенко.

Прийоми для створення затишку в домі

Сезонні речі

Використовуйте в інтер'єрі сезонні комплекти. Це можуть бути штори, скатертини, картини та інші предмети мистецтва. Міняйте їх залежно від пори року. За словами дизайнерки інтер'єру, у зимовий період можна використовувати глухі відтінки і щільні текстури, а влітку – свіжі і легкі.

Текстиль створить особливий настрій у будинку / Фото freepik

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Декор

Декоративні елементи, наприклад, квіти, вази, картини і різні цікаві статуетки – все це наповнює інтер'єр. Головне – правильно підібрати предмети.

Аромат

Будинок наповниться затишком за допомогою правильно обранного аромату. Міняйте його раз в сезон – так ви зможете створити особливий настрій.

Рослини

Квіткові композиції і живі рослини пожвавлять обстановку і створять легку атмосферу для розслаблення. Також особливий затишок можуть внести композиції із сухоцвітів та злакових.

Живі рослини додадуть затишку і теплоти / Фото pinterest