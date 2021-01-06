Спальня в квартире-студии: как оформить и что учесть
В последние годы квартиры-студии пользуются высоким спросом. Однако всегда возникает вопрос, как обустроить спальню в таком жилье.
Какие варианты возможны, и как обустроить спальню в квартире-студии, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Когда стоит вопрос сделать ремонт в квартире-студии, то для начала нужно понять, какие вещи и мебель действительно необходимы, ведь места не так уж и много. И самый главный вопрос – на чем спать, выбрав диван-кровать или обычную кровать. Если вы выбрали кровать – на помощь придет зонирование, – отметила дизайнер интерьера.
Как обустроить спальню в квартире-студии
Как отделить спальную зону в квартире-студии
По словам дизайнера интерьера, есть варианты "обратимые" и "необратимые".
Необратимые:
- перегородки из гипсокартона;
- подиум;
- развижные перегородки.
Зонирование можно сделать в разных вариациях / Фото roomble
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Обратимые:
- зонирование с помощью мебели;
- ширмы;
- шторы.
Кроме того, еще одним решением является кровать-трансформер. Она сэкономит место и обеспечит уют во время отдыха.
Мебель-трансформер – отличное решение для студии / Фото forestgum
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