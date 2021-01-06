В последние годы квартиры-студии пользуются высоким спросом. Однако всегда возникает вопрос, как обустроить спальню в таком жилье.

Какие варианты возможны, и как обустроить спальню в квартире-студии, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

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Когда стоит вопрос сделать ремонт в квартире-студии, то для начала нужно понять, какие вещи и мебель действительно необходимы, ведь места не так уж и много. И самый главный вопрос – на чем спать, выбрав диван-кровать или обычную кровать. Если вы выбрали кровать – на помощь придет зонирование, – отметила дизайнер интерьера.

Как обустроить спальню в квартире-студии

Для того чтобы место для сна было уютным, комфортным и спокойным, важно определить зону в квартире.

Как отделить спальную зону в квартире-студии

По словам дизайнера интерьера, есть варианты "обратимые" и "необратимые".

Необратимые:

перегородки из гипсокартона;

подиум;

развижные перегородки.

Зонирование можно сделать в разных вариациях / Фото roomble

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Обратимые:

зонирование с помощью мебели;

ширмы;

шторы.

Кроме того, еще одним решением является кровать-трансформер. Она сэкономит место и обеспечит уют во время отдыха.

Мебель-трансформер – отличное решение для студии / Фото forestgum