Останніми роками квартири-студії користуються високим попитом. Однак завжди виникає питання, як облаштувати спальню в такому житлі.

Які варіанти можливі, і як облаштувати спальню в квартирі-студії, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

Читайте Оформлення маленької квартири: названі основні помилки

Коли стоїть питання зробити ремонт у квартирі-студії, то для початку потрібно зрозуміти, які речі і меблі дійсно необхідні, адже місця не так вже й багато. І найголовніше питання – на чому спати, вибравши диван-ліжко або звичайне ліжко. Якщо ви вибрали ліжко – на допомогу прийде зонування, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Як облаштувати спальню в квартирі-студії

Для того щоб місце для сну було затишним, комфортним і спокійним, важливо визначити зону в квартирі.​

Як відокремити спальну зону в квартирі-студії

За словами дизайнерки інтер'єру, є варіанти "оборотні" і "незворотні".

Незворотні:

перегородки з гіпсокартону;

подіум;

розсувні перегородки.

Зонування можна зробити в різних варіаціях / Фото roomble

Цікаво Етапи ремонту: що і коли потрібно купувати

Зворотні:

зонування за допомогою меблів;

ширми;

штори.

Крім того, ще одним рішенням є ліжко-трансформер. Воно заощадить місце і забезпечить затишок під час відпочинку.

Меблі-трансформер – відмінне рішення для студії / Фото forestgum