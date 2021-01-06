Спальня в квартирі-студії: як оформити та що врахувати
Останніми роками квартири-студії користуються високим попитом. Однак завжди виникає питання, як облаштувати спальню в такому житлі.
Які варіанти можливі, і як облаштувати спальню в квартирі-студії, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.
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Коли стоїть питання зробити ремонт у квартирі-студії, то для початку потрібно зрозуміти, які речі і меблі дійсно необхідні, адже місця не так вже й багато. І найголовніше питання – на чому спати, вибравши диван-ліжко або звичайне ліжко. Якщо ви вибрали ліжко – на допомогу прийде зонування, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Як облаштувати спальню в квартирі-студії
Як відокремити спальну зону в квартирі-студії
За словами дизайнерки інтер'єру, є варіанти "оборотні" і "незворотні".
Незворотні:
- перегородки з гіпсокартону;
- подіум;
- розсувні перегородки.
Зонування можна зробити в різних варіаціях / Фото roomble
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Зворотні:
- зонування за допомогою меблів;
- ширми;
- штори.
Крім того, ще одним рішенням є ліжко-трансформер. Воно заощадить місце і забезпечить затишок під час відпочинку.
Меблі-трансформер – відмінне рішення для студії / Фото forestgum
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