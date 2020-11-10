Спальня в теплых тонах: как правильно оформить
Интерьер спальни должен быть не только стильным, но и уютным, чтобы после трудового дня можно быть расслабиться и отдохнуть.
Для этого можно подобрать красивые теплые тона, которые сделают комнату отдыха комфортной, рассказывает Недвижимость 24.
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Цветовая гамма и особенности оформления
Для того чтобы грамотно оформить спальню, нужно правильно подобрать цвета и тона.
База
Подойдут светлые нейтральные оттенки белого (слоновая кость, жемчужный), бежевого (миндальный, сливочный, кремовый), розового (персиковый, пудровый), желтого (ванильный и шампань) цветов.
Акцент
Яркие теплые цвета можно использовать для элементов декора, текстиля или мебели. Прекрасно подойдут желтый, оранжевый, красный, коричневый оттенки.
Спальня в теплых тонах смотрится стильно и уютно / Фото design-homes
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Как подобрать мебель
Для помещений, оформленных в теплых оттенках, отлично подходит деревянная мебель. Благодаря ее фактуре и цвету спальня будет выглядеть еще более домашней и уютной. Допускается использование темной мебели в оттенках венге или орех – это придаст глубины светлому интерьеру.
Темная мебель может создать нужный акцент / Фото design-homes
Декор
В качестве декора в спальне используют:
- текстиль (плед, ковер, шторы, подушки);
- вазы;
- картины или рамки с фото;
- светильники, бра, торшеры (с теплым оттенком света).
Растения станут украшением спальни / Фото design-homes
Примеры спальни в теплых тонах
Оформляя "теплую" спальню, не забудьте подобрать текстиль / Фото design-homes
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