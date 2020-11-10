Интерьер спальни должен быть не только стильным, но и уютным, чтобы после трудового дня можно быть расслабиться и отдохнуть.

Для этого можно подобрать красивые теплые тона, которые сделают комнату отдыха комфортной, рассказывает Недвижимость 24.

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Цветовая гамма и особенности оформления

Для того чтобы грамотно оформить спальню, нужно правильно подобрать цвета и тона.

База

Подойдут светлые нейтральные оттенки белого (слоновая кость, жемчужный), бежевого (миндальный, сливочный, кремовый), розового (персиковый, пудровый), желтого (ванильный и шампань) цветов.

Темные теплые оттенки актуальны для больших помещений (от 18 м. кв.).

Акцент

Яркие теплые цвета можно использовать для элементов декора, текстиля или мебели. Прекрасно подойдут желтый, оранжевый, красный, коричневый оттенки.

Спальня в теплых тонах смотрится стильно и уютно / Фото design-homes

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Как подобрать мебель

Для помещений, оформленных в теплых оттенках, отлично подходит деревянная мебель. Благодаря ее фактуре и цвету спальня будет выглядеть еще более домашней и уютной. Допускается использование темной мебели в оттенках венге или орех – это придаст глубины светлому интерьеру.

Темная мебель может создать нужный акцент / Фото design-homes

Декор

В качестве декора в спальне используют:

текстиль (плед, ковер, шторы, подушки);

вазы;

картины или рамки с фото;

светильники, бра, торшеры (с теплым оттенком света).

Декоративные элементы должны подходить по цветовой гамме и вписываться в стилистику комнаты.

Растения станут украшением спальни / Фото design-homes

Примеры спальни в теплых тонах

Оформляя "теплую" спальню, не забудьте подобрать текстиль / Фото design-homes