Спальня у теплих тонах: як правильно оформити
Інтер'єр спальні повинен бути не тільки стильним, але і затишним, щоб після трудового дня можна бути розслабитися і відпочити.
Для цього можна підібрати гарні теплі тони, які зроблять кімнату відпочинку комфортною, розповідає Нерухомість 24.
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Колірна гамма і особливості оформлення
Для того щоб грамотно оформити спальню, потрібно правильно підібрати кольори і тони.
База
Підійдуть світлі нейтральні відтінки білого (слонова кістка, перловий), бежевого (мигдальний, вершковий, кремовий), рожевого (персиковий, пудровий), жовтого (ванільний і шампань) кольорів.
Акцент
Яскраві теплі кольори можна використовувати для елементів декору, текстилю або меблів. Чудово підійдуть жовтий, помаранчевий, червоний, коричневий відтінки.
Спальня у теплих тонах виглядає стильно і затишно / Фото design-homes
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Як підібрати меблі
Для приміщень, оформлених у теплих відтінках, відмінно підходять дерев'яні меблі. Завдяки їхній фактурі і кольору спальня буде виглядати ще більш домашньою і затишною. Допускається використання темних меблів у відтінках венге або горіх – це додасть глибини світлому інтер'єру.
Темні меблі можуть створити потрібний акцент / Фото design-homes
Декор
Як декор у спальні використовують:
- текстиль (плед, килим, штори, подушки);
- вази;
- картини або рамки з фото;
- світильники, бра, торшери (з теплим відтінком світла).
Рослини стануть прикрасою спальні / Фото design-homes
Приклади спальні у теплих тонах
Оформляючи "теплу" спальню, не забудьте підібрати текстиль / Фото design-homes
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