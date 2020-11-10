Інтер'єр спальні повинен бути не тільки стильним, але і затишним, щоб після трудового дня можна бути розслабитися і відпочити.

Для цього можна підібрати гарні теплі тони, які зроблять кімнату відпочинку комфортною, розповідає Нерухомість 24.

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Колірна гамма і особливості оформлення

Для того щоб грамотно оформити спальню, потрібно правильно підібрати кольори і тони.

База

Підійдуть світлі нейтральні відтінки білого (слонова кістка, перловий), бежевого (мигдальний, вершковий, кремовий), рожевого (персиковий, пудровий), жовтого (ванільний і шампань) кольорів.

Темні теплі відтінки актуальні для великих приміщень (від 18 м. кв.).​

Акцент

Яскраві теплі кольори можна використовувати для елементів декору, текстилю або меблів. Чудово підійдуть жовтий, помаранчевий, червоний, коричневий відтінки.

Спальня у теплих тонах виглядає стильно і затишно​ / Фото design-homes

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Як підібрати меблі

Для приміщень, оформлених у теплих відтінках, відмінно підходять дерев'яні меблі. Завдяки їхній фактурі і кольору спальня буде виглядати ще більш домашньою і затишною. Допускається використання темних меблів у відтінках венге або горіх – це додасть глибини світлому інтер'єру.

Темні меблі можуть створити потрібний акцент​ / Фото design-homes

Декор

Як декор у спальні використовують:

текстиль (плед, килим, штори, подушки);

вази;

картини або рамки з фото;

світильники, бра, торшери (з теплим відтінком світла).

Декоративні елементи мають підходити за колірною гамою і вписуватися в стилістику кімнати.​

Рослини стануть прикрасою спальні / Фото design-homes

Приклади спальні у теплих тонах

Оформляючи "теплу" спальню, не забудьте підібрати текстиль​ / Фото design-homes