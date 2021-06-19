Недвижимость хотят продать за 19 миллионов долларов (517 миллионов гривен). Как выглядит объект – смотрите ниже.

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Кому принадлежит элитная недвижимость

Роскошный особняк является собственностью сына экс-заместителя премьер-министра Ливана Иссама Фареса. В 2018 году дом хотели продать за 20 миллионов долларов, однако покупателя не нашлось. Цену снизили на миллион долларов.

За 20 миллионов долларов имение продать не удалось / Фото realtor

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Что есть в доме

В особняке площадью 2,2 тысячи квадратных метров есть 10 спален и 11 ванных комнат, большая гостиная, столовая на 40 мест и кухня. Также в доме расположен винный погреб на две тысячи бутылок, библиотека, тренажерный зал, сауна, много балконов.

В доме продумано все до мельчайших деталей / Фото rieltor

На территории имения есть большой бассейн с водопадом, беседки, джакузи, детская площадка, множество деревьев и растений, просторная терраса.

Как выглядит дом саудовского принца / Фото rieltor: