В США предложили поселиться возле Байдена: в чем суть и сколько это стоит

В пригороде Уилмингтона (штат Делавэр) выставили на продажу особняк, который находится возле дома президента США Джозефа Байдена. Стать соседом американского лидера можно за 2,4 миллиона долларов (65 миллионов гривен).

Роскошный дом был построен в 1998 году. Как он выглядит и что есть внутри – смотрите далее.

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Что известно о недвижимости

Особняк, который расположен напротив владений Джозефа Байдена, построен во французском стиле с колоннами и большими широкими окнами. На площади более 808 квадратных метров есть 4 спальни, 3 ванные комнаты, столовая, гостиная, игровая комната, бар, рабочий кабинет, кинозал, тренажерный зал и гардеробные.

Интерьер дома выполнен в светлых тонах с использованием деревянной мебели.

Дом по соседству с Байденом хотят продать за 2,4 миллиона долларов / Фото Forbes

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По словам агента по недвижимости Майкла Кельчевски (Brandywine Fine Properties Sotheby’s International), в скором времени в районе повысят уровень безопасности. На въезде также планируют установить контрольно-пропускные пункты.

У президента США могут появиться новые соседи / Фото whitehouse