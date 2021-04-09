Останніми роками телевізор став одним з основних елементів в інтер'єрі вітальні. Цей об'єкт можна обіграти по-різному.

Для цього важливо продумати дизайн стіни, на якій розміщений телевізор. Як стильно і красиво оформити стіну – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

Цікаво Як оформити стильний передпокій: 5 дизайнерських прийомів

Абсолютно неможливо уявити сучасну вітальню без телевізора! Та що там, навіть ми, дизайнери, сприймаємо цей предмет як об'єкт, який створює навколо себе всю композицію вітальні. Адже це чудова можливість для того, щоб найцікавішим чином оформити стіну за ТV, і тим самим зробити інтер'єр максимально цікавим!

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Як оформити стіну, на якій розташований телевізор

1. Керамограніт, камінь, мармур + підсвічування

За словами дизайнерів інтер'єру, такий колаж матеріалів створить красиву і дорогу картину на стіні. Але важливо не переборщити й зробити все зі смаком.

Стіна за ТБ може стати акцентною / Фото pinterest

2. Стелажна система

Таке рішення створить додаткові місця зберігання навколо TV, а також красиво заповнить собою стіну. Важливою умовою є легкість і витонченість – стелаж не повинен перетворитися на громіздку шафу.

3. Дерев'яна панель

Дерево додасть інтер'єру тепло і затишок. Також його можна поєднувати з текстурою каменю.

Текстура дерева зробить приміщення затишним​ / Фото pinterest

Читайте Інтер'єр ідеальної спальні: дизайнери дали 8 порад

4. Стіна з каміном

Тепле світло каміна саме напише картину на стіні. Можна розташувати біокамін на консолі асиметрично ТV, або зробити вбудований варіант, додатково доповнивши текстурами каменю або дерева,

– пояснили фахівці.

Камін доповнить домашню атмосферу​ / Фото pinterest

5. Консоль + панель

Акуратна консоль або тумба і кілька відкритих полиць зможуть візуально полегшити інтер'єр.

6. 3D панель

Якщо ви вирішили виділити стіну за TV, можна використати об'ємні фактури. Враховуйте, що хвилі й сталактити залишилися у минулому, вибирайте тонкі лінії.

7. Розсувні фасади

Якщо TV хочеться не виділити, а приховати – допоможуть розсувні фасади. Вони можуть бути декором для стіни, а в потрібний час сховають ТV.