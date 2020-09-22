Эклектика как стиль интерьера появилась в XIX веке. Эклектический интерьер соединяет историю и современность, экстравагантность и нежность, технологичность и традиционность.

Как оформить квартиру в стиле эклектика, рассказывает 24 канал.

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Эклектика Стиль, в котором сочетается несочетаемое.

Особенности эклектики

Сочетание предметов мебели двух-трех разных стилей , объединенных общим цветом или текстурой.

, объединенных общим цветом или текстурой. Отличительные черты – скругленные углы и строгие вертикальные линии.

– скругленные углы и строгие вертикальные линии. Отсутствие штампов . Все объекты должны сочетаться между собой.

. Все объекты должны сочетаться между собой. Наличие элементов декора . Главное условие – сочетание всех предметов и стилей по цвету и фактуре.

. Главное условие – сочетание всех предметов и стилей по цвету и фактуре. Цветовая гамма – разнообразная.

– разнообразная. Отделка стен – обои, декоративная штукатурка, плитка, однотонная покраска. Приветствуется лепнина, фрески, голебены.

Главный принцип эклектики – сочетание всех стилей / Фото Rehouz

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Примеры в интерьере

В квартире или доме можно сочетать такие стили:

уютный бохо и холодный хай-тек;

аскетический лофт и крикливый поп-арт,

помпезное барокко и изящную классику.

Центральные позиции в комнате – мягкая мебель. Обивка должна быть кожаной или бархатистой. Мебель может быть бюджетными, главное – привлекательность.

Цвет – один из основных приемов для того, чтобы логически объединить разрозненную обстановку. Палитра – разнообразна. Используются как пастельные, так и яркие оттенки.

В эклектике популярны винтажные вещи: отреставрированная мебель из различных материалов. Важно, чтобы предметы сочетались с орнаментами или декоративными элементами.

Эклектика сочетает несочетаемое​ / Фото topdom