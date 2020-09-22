Стиль эклектика: как оформить интерьер
Эклектика как стиль интерьера появилась в XIX веке. Эклектический интерьер соединяет историю и современность, экстравагантность и нежность, технологичность и традиционность.
Как оформить квартиру в стиле эклектика, рассказывает 24 канал.
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ЭклектикаСтиль, в котором сочетается несочетаемое.
Особенности эклектики
- Сочетание предметов мебели двух-трех разных стилей, объединенных общим цветом или текстурой.
- Отличительные черты – скругленные углы и строгие вертикальные линии.
- Отсутствие штампов. Все объекты должны сочетаться между собой.
- Наличие элементов декора. Главное условие – сочетание всех предметов и стилей по цвету и фактуре.
- Цветовая гамма – разнообразная.
- Отделка стен – обои, декоративная штукатурка, плитка, однотонная покраска. Приветствуется лепнина, фрески, голебены.
Главный принцип эклектики – сочетание всех стилей / Фото Rehouz
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Примеры в интерьере
В квартире или доме можно сочетать такие стили:
- уютный бохо и холодный хай-тек;
- аскетический лофт и крикливый поп-арт,
- помпезное барокко и изящную классику.
Центральные позиции в комнате – мягкая мебель. Обивка должна быть кожаной или бархатистой. Мебель может быть бюджетными, главное – привлекательность.
Цвет – один из основных приемов для того, чтобы логически объединить разрозненную обстановку. Палитра – разнообразна. Используются как пастельные, так и яркие оттенки.
В эклектике популярны винтажные вещи: отреставрированная мебель из различных материалов. Важно, чтобы предметы сочетались с орнаментами или декоративными элементами.
Эклектика сочетает несочетаемое / Фото topdom