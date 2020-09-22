Стиль еклектика: як оформити інтер'єр
Еклектика як стиль інтер'єру з'явилася у XIX столітті. Еклектичний інтер'єр з'єднує історію і сучасність, екстравагантність і ніжність, технологічність і традиційність.
Як оформити квартиру в стилі еклектика, розповідає 24 канал.
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ЕклектикаСтиль, в якому поєднується непоєднуване.
Особливості еклектики
- Поєднання предметів меблів двох-трьох різних стилів, об'єднаних загальним кольором або текстурою.
- Відмінні риси – закруглені кути і строгі вертикальні лінії.
- Відсутність штампів. Всі об'єкти повинні поєднуватися між собою.
- Наявність елементів декору. Головна умова – поєднання всіх предметів і стилів за кольором і фактурою.
- Колірна гамма – різноманітна.
- Оздоблення стін – шпалери, декоративна штукатурка, плитка, однотонна фарбування. Вітається ліпнина, фрески, голебени.
Головний принцип еклектики – поєднання всіх стилів / Фото Rehouz
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Приклади в інтер'єрі
У квартирі чи будинку можна поєднувати такі стилі:
- затишний бохо і холодний хай-тек;
- аскетичний лофт і крикливий поп-арт;
- помпезне бароко і витончену класику.
Центральні позиції у кімнаті – м'які меблі. Оббивка має бути шкіряною або оксамитовою. Меблі можуть бути бюджетними, головне – привабливість.
Колір – один з основних прийомів для того, щоб логічно об'єднати розрізнену обстановку. Палітра – різноманітна. Використовуються як пастельні, так і яскраві відтінки.
В еклектиці популярні вінтажні речі: відреставровані меблі з різних матеріалів. Важливо, щоб вони поєднувалися з орнаментами або декоративними елементами.
Еклектика поєднує непоєднуване / Фото topdom