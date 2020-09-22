Еклектика як стиль інтер'єру з'явилася у XIX столітті. Еклектичний інтер'єр з'єднує історію і сучасність, екстравагантність і ніжність, технологічність і традиційність.

Як оформити квартиру в стилі еклектика, розповідає 24 канал.

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Еклектика Стиль, в якому поєднується непоєднуване.

Особливості еклектики

Поєднання предметів меблів двох-трьох різних стилів , об'єднаних загальним кольором або текстурою.

, об'єднаних загальним кольором або текстурою. Відмінні риси – закруглені кути і строгі вертикальні лінії.

– закруглені кути і строгі вертикальні лінії. Відсутність штампів . Всі об'єкти повинні поєднуватися між собою.

. Всі об'єкти повинні поєднуватися між собою. Наявність елементів декору. Головна умова – поєднання всіх предметів і стилів за кольором і фактурою.

Головна умова – поєднання всіх предметів і стилів за кольором і фактурою. Колірна гамма – різноманітна.

– різноманітна. Оздоблення стін – шпалери, декоративна штукатурка, плитка, однотонна фарбування. Вітається ліпнина, фрески, голебени.

Головний принцип еклектики – поєднання всіх стилів​ / Фото Rehouz

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Приклади в інтер'єрі

У квартирі чи будинку можна поєднувати такі стилі:

затишний бохо і холодний хай-тек;

аскетичний лофт і крикливий поп-арт;

помпезне бароко і витончену класику.

Центральні позиції у кімнаті – м'які меблі. Оббивка має бути шкіряною або оксамитовою. Меблі можуть бути бюджетними, головне – привабливість.

Колір – один з основних прийомів для того, щоб логічно об'єднати розрізнену обстановку. Палітра – різноманітна. Використовуються як пастельні, так і яскраві відтінки.

В еклектиці популярні вінтажні речі: відреставровані меблі з різних матеріалів. Важливо, щоб вони поєднувалися з орнаментами або декоративними елементами.

Еклектика поєднує непоєднуване / Фото topdom