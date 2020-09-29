Стиль кантри в квартире и доме: особенности и фото
Кантри – это деревенский дух в интерьере, который сочетает в себе натуральность, практичность и изысканность.
Чем этот стиль отличается от других и какие у него характерные черты, рассказывает 24 канал.
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Особенности
Цветовая гамма – природные оттенки и сочетания.
Материалы – натуральные и экологически чистые.
Самобытность – в интерьере важно передать национальные особенности.
Декор – ценится hand made (коврики, корзины, полотенца), предметы деревенского быта.
Кантри отражает национальные особенности региона / Фото rehouz
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Отделка
Используются натуральные материалы или их имитация. Глянцевые поверхности – табу. Для стен уместно фактурное покрытие (шпаклевка, штукатурка, панели из дерева), допускаются однотонные обои. Потолок чаще всего выбелен или окрашен. Может быть украшен деревянными балками. Напольное покрытие – ламинат, паркет, плитка.
В гостиных используются ковры с длинным ворсом / Фото rehouz
Цвета
Используются нейтральные оттенки – бежевый, белый, коричневый, голубой, желтый, серый, светло-зеленый. Яркие цвета допускаются для создания акцента.
Освещение
Чаще всего используются кованые люстры, светильники с тканевыми абажурами. Кантри присущ теплый свет.
В стиле кантри обязательный элемент – камин / Фото rehouz
Мебель
В кантри используется массивная деревянная мебель с коваными элементами. Обивка – натуральный трикотаж или кожа.
Обивка мебели выполняется из натуральных тканей / Фото rehouz