Кантрі – це сільський дух в інтер'єрі, який поєднує в собі натуральність, практичність і вишуканість.

Чим цей стиль відрізняється від інших і які у нього характерні риси, розповідає 24 канал.

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Особливості

Колірна гамма – природні відтінки і поєднання.

Матеріали – натуральні і екологічно чисті.

Самобутність – у інтер'єрі важливо передати національні особливості.

Декор – цінується hand made (килимки, кошики, рушники), предмети сільського побуту.

Кантрі відображає національні особливості регіону​ / Фото rehouz

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Оздоблення

Використовуються натуральні матеріали або їх імітація. Глянцеві поверхні – табу. Для стін доречно фактурне покриття (шпаклівка, штукатурка, панелі з дерева), допускаються однотонні шпалери. Стеля найчастіша вибілена або пофарбована. Може бути прикрашена дерев'яними балками. Підлогове покриття – ламінат, паркет, плитка.

У вітальнях використовуються килими з довгим ворсом​ / Фото rehouz

Кольори

Використовуються нейтральні відтінки – бежевий, білий, коричневий, блакитний, жовтий, сірий, світло-зелений. Яскраві кольори допускаються для створення акценту.

Освітлення

Найчастіше використовуються ковані люстри, світильники з тканинними абажурами. Кантрі притаманне тепле світло.

У стилі кантрі обов'язковий елемент – камін​ / Фото rehouz

Меблі

У кантрі використовується масивнф дерев'яні меблі з кованими елементами. Оббивка – натуральний трикотаж або шкіра.

Оббивка меблів виконується з натуральних тканин / Фото rehouz