Стиль кантрі у квартирі та будинку: особливості та фото
Кантрі – це сільський дух в інтер'єрі, який поєднує в собі натуральність, практичність і вишуканість.
Чим цей стиль відрізняється від інших і які у нього характерні риси, розповідає 24 канал.
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Особливості
Колірна гамма – природні відтінки і поєднання.
Матеріали – натуральні і екологічно чисті.
Самобутність – у інтер'єрі важливо передати національні особливості.
Декор – цінується hand made (килимки, кошики, рушники), предмети сільського побуту.
Кантрі відображає національні особливості регіону / Фото rehouz
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Оздоблення
Використовуються натуральні матеріали або їх імітація. Глянцеві поверхні – табу. Для стін доречно фактурне покриття (шпаклівка, штукатурка, панелі з дерева), допускаються однотонні шпалери. Стеля найчастіша вибілена або пофарбована. Може бути прикрашена дерев'яними балками. Підлогове покриття – ламінат, паркет, плитка.
У вітальнях використовуються килими з довгим ворсом / Фото rehouz
Кольори
Використовуються нейтральні відтінки – бежевий, білий, коричневий, блакитний, жовтий, сірий, світло-зелений. Яскраві кольори допускаються для створення акценту.
Освітлення
Найчастіше використовуються ковані люстри, світильники з тканинними абажурами. Кантрі притаманне тепле світло.
У стилі кантрі обов'язковий елемент – камін / Фото rehouz
Меблі
У кантрі використовується масивнф дерев'яні меблі з кованими елементами. Оббивка – натуральний трикотаж або шкіра.
Оббивка меблів виконується з натуральних тканин / Фото rehouz