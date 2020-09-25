Стильные светлые интерьеры 2020: актуальные примеры
Дизайн интерьера жилых помещений в светлых тонах стал трендом и с каждым годом популярность нейтральной гаммы возрастает.
Какие светлые интерьеры востребованы, актуальны и стильны, рассказывает 24 канал.
Интересно Классический стиль в интерьере: чем он особенный
Какие светлые оттенки актуальны
- Бежевый
- Серый
- Молочный
- Серо-голубой
- Бледно-розовый
- Светло-зеленый
Светлые оттенки с каждым годом все популярнее / Фото ivd
Читайте Как оформить квартиру в стиле минимализм: советы и фото
Правила дизайна интерьера в нейтральных тонах
Оттенки
Все цвета и оттенки, которые используются в интерьере, должны сочетаться между собой. Любой "неправильный" тон может испортить весь дизайн.
Все оттенки должны сочетаться между собой / Фото ivd
Освещение
Планируя дизайн интерьера, стоит учитывать дополнительные источники света и их расположение в квартире. Эти нюансы могут повлиять на цвет и восприятие интерьера.
Любое освещение влияет на восприятие цвета / Фото ivd
Декор
Любой интерьер требует своих акцентов. Их можно добиться с помощью элементов декора, но с учетом их цветового оформления.
Яркие акценты необходимы для свежести и контраста / Фото ivd
Какими цветами разбавить светлый интерьер
- Темно-синий
- Голубой
- Мятный
- Сиреневый
- Темно-розовый
- Графитовый
- Горчичный
- Серый
- Зеленый
К нейтральной гамме важно подобрать удачную компанию / Фото ivd
Актуальные интерьеры в светлых оттенках
Интерьеры в светлых оттенках делают жилье просторнее / Фото ivd