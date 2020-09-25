Дизайн интерьера жилых помещений в светлых тонах стал трендом и с каждым годом популярность нейтральной гаммы возрастает.

Какие светлые интерьеры востребованы, актуальны и стильны, рассказывает 24 канал.

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Какие светлые оттенки актуальны

Бежевый

Серый

Молочный

Серо-голубой

Бледно-розовый

Светло-зеленый

Светлые оттенки с каждым годом все популярнее / Фото ivd

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Правила дизайна интерьера в нейтральных тонах

Оттенки

Все цвета и оттенки, которые используются в интерьере, должны сочетаться между собой. Любой "неправильный" тон может испортить весь дизайн.

Все оттенки должны сочетаться между собой / Фото ivd

Освещение

Планируя дизайн интерьера, стоит учитывать дополнительные источники света и их расположение в квартире. Эти нюансы могут повлиять на цвет и восприятие интерьера.

Любое освещение влияет на восприятие цвета / Фото ivd

Декор

Любой интерьер требует своих акцентов. Их можно добиться с помощью элементов декора, но с учетом их цветового оформления.

Яркие акценты необходимы для свежести и контраста / Фото ivd

Какими цветами разбавить светлый интерьер

Темно-синий

Голубой

Мятный

Сиреневый

Темно-розовый

Графитовый

Горчичный

Серый

Зеленый

К нейтральной гамме важно подобрать удачную компанию / Фото ivd

Актуальные интерьеры в светлых оттенках

Интерьеры в светлых оттенках делают жилье просторнее / Фото ivd