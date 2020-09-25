Дизайн інтер'єру житлових приміщень у світлих тонах став трендом і з кожним роком популярність нейтральної гами зростає.

Які світлі інтер'єри затребувані, актуальні і стильні, розповідаєм 24 канал.

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Які світлі відтінки актуальні

Бежевий

Сірий

Молочний

Сіро-блакитний

Блідо-рожевий

Світло-зелений

Светлі відтінки з кожним роком все популярніші / Фото ivd

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Правила дизайну інтер'єру в нейтральних тонах

Відтінки

Всі кольори та відтінки, які використовуються в інтер'єрі, повинні поєднуватися між собою. Будь-"неправильний" тон може зіпсувати весь дизайн.

Всі відтінки мають поєднуватися між собою / Фото ivd

Освітлення

Плануючи дизайн інтер'єру, варто враховувати додаткові джерела світла і їх розташування у квартирі. Ці нюанси можуть вплинути на колір і сприйняття інтер'єру.

Будь-яке освітлення впливає на сприйняття кольору / Фото ivd

Декор

Будь-який інтер'єр вимагає своїх акцентів. Їх можна домогтися за допомогою елементів декору, але з урахуванням їх колірного оформлення.

Яскраві акценти необхідні для свіжості та контрасту / Фото ivd

Якими кольорами розбавити світлий інтер'єр

Темно-синій

Блакитний

М'ятний

Бузковий

Темно-рожевий

Графітовий

Гірчичний

Сірий

Зелений

До нейтральної гами важливо підібрати вдалу компанію​ / Фото ivd

Актуальні інтер'єри у світлих відтінках

Інтер'єри у світлих відтінках роблять житло просторішим​ / Фото ivd