Стильні світлі інтер'єри 2020: актуальні приклади
Дизайн інтер'єру житлових приміщень у світлих тонах став трендом і з кожним роком популярність нейтральної гами зростає.
Які світлі інтер'єри затребувані, актуальні і стильні, розповідаєм 24 канал.
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Які світлі відтінки актуальні
- Бежевий
- Сірий
- Молочний
- Сіро-блакитний
- Блідо-рожевий
- Світло-зелений
Светлі відтінки з кожним роком все популярніші / Фото ivd
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Правила дизайну інтер'єру в нейтральних тонах
Відтінки
Всі кольори та відтінки, які використовуються в інтер'єрі, повинні поєднуватися між собою. Будь-"неправильний" тон може зіпсувати весь дизайн.
Всі відтінки мають поєднуватися між собою / Фото ivd
Освітлення
Плануючи дизайн інтер'єру, варто враховувати додаткові джерела світла і їх розташування у квартирі. Ці нюанси можуть вплинути на колір і сприйняття інтер'єру.
Будь-яке освітлення впливає на сприйняття кольору / Фото ivd
Декор
Будь-який інтер'єр вимагає своїх акцентів. Їх можна домогтися за допомогою елементів декору, але з урахуванням їх колірного оформлення.
Яскраві акценти необхідні для свіжості та контрасту / Фото ivd
Якими кольорами розбавити світлий інтер'єр
- Темно-синій
- Блакитний
- М'ятний
- Бузковий
- Темно-рожевий
- Графітовий
- Гірчичний
- Сірий
- Зелений
До нейтральної гами важливо підібрати вдалу компанію / Фото ivd
Актуальні інтер'єри у світлих відтінках
Інтер'єри у світлих відтінках роблять житло просторішим / Фото ivd