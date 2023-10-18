Если сравнивать цены в октябре 2023 года по октябрь 2022 года, то средняя стоимость новой однокомнатной квартиры выросла на 13%. Рынок недвижимости в Запорожье проанализировали эксперты украинского маркетплейса DIM.RIA 24 Канал.

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В Запорожье цены на жилье выросли

Теперь стоимость жилья в новостройке составляет 25 857 гривен за "квадрат". Интересно, что с октября 2021 года к октябрю 2022 года показатель роста достиг 21%.

Что касается стоимости двухкомнатной квартиры в новостройке Запорожья за год, то цена упала на 6%. Сейчас стоимость квадратного метра составляет 25 115 гривен.

Анализируя предоставленные клиентами данные, мы определили, что на вторичном рынке недвижимости Запорожья цены также отличаются. По состоянию на октябрь 2023 года средняя стоимость однокомнатной квартиры по показателю активных объявлений составляет 24 020 долларов США и это на 2% больше, чем в прошлом году, однако на 6% меньше, чем в 2021 году,

– Виталий Поберезский, продуктовый менеджер маркетплейса DIM.RIA

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Результат анализа предложений свидетельствует о том, что стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке выросла на 11%.