Якщо порівнювати ціни в жовтні 2023 року до жовтня 2022 року, то середня вартість нової однокімнатної квартири зросла на 13%. Ринок нерухомості в Запоріжжі проаналізували експерти українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Автономне опалення в новобудовах: особливості й ефективність

У Запоріжжі ціни на житло зросли

Тепер вартість житла в новобудові становить 25 857 гривень за "квадрат". Цікаво, що з жовтня 2021 до жовтня 2022 показник зростання сягнув 21%.

Що стосується вартості двокімнатної квартири у новобудові Запоріжжя за рік, то ціна впала на 6%. Зараз вартість квадратного метра становить 25 115 гривень.

Аналізуючи надані клієнтами дані, ми визначили, що на вторинному ринку нерухомості Запоріжжя ціни також різняться. Станом на жовтень 2023 середня вартість однокімнатної квартири за показником активних оголошень становить 24 020 доларів США і це на 2% більше, ніж минулого року, проте на 6% менше, ніж у 2021 році,

– Віталій Поберезький, продуктовий менеджер маркетплейсу DIM.RIA

Читайте також Ринок первинної нерухомості під час війни: що насправді впливає на попит

Результат аналізу пропозиціх свідчить про те, що вартість двокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%.