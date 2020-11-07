Щоб в будинку завжди було свіжо і чисто, потрібна якісне прибирання і приємний аромат.

Які аромати посилять ефект свіжості в житловому будинку, розповідає Нерухомість 24.

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Цитрус

Один з найсвіжіших і приємних ароматів, який використовується виробниками миючих засобів для будинку. Цитрусові сприятливо впливають на людину – бадьорять і заряджають енергією. Для того щоб у квартирі стояв прекрасний аромат, достатньо кількох крапель ефірного масла на вологому диску або у зволожувачі повітря.

Цитрусові подарують незабутній аромат / Фото tropic-club

Жасмин

Різкий і сильний аромат жасмину часто можна зустріти у засобах для прання білизни, а також в освіжувачах повітря. Його запах асоціюється з щойно випраною білизною і додає інтер'єру відчуття чистоти. Пам'ятайте: аромат жасмину занадто насичений і в сильних пропорціях може викликати головний біль.

Аромат жасмину подарує житлу відчуття чистоти​ / Фото pinterest

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М'ята

Про корисні властивості м'яти знають всі: чашка гарячого чаю або прохолодна свіжість мохіто порадує вас у будь-яку пору року. М'ята має приємний аромат, освіжає простір і дарує відчуття чистоти. Для цього достатньо залити окропом листочки м'яти і поставити у кімнаті.

М'ята подарує вам необхідну свіжість / Фото wday

Свіжа трава

Аромат свіжоскошеної трави дарує відчуття літнього ранку за містом. Ароматизатори і освіжувачі повітря додадуть дому свіжості і природності.

Свіжа трава асоціюється з літом​ / Фото mirmila