Вікна на північну сторону, будинок навпроти та інші нюанси можуть стати причиною темної квартири.

І хоча розташування будівлі не змінити, житло можна зробити світлим і затишним за допомогою кількох способів, розповідає 24 канал.

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Білий колір

Навіть маленька кімната візуально буде виглядати просторішою, якщо використовувати білий колір в оздобленні стін і стелі. Щоб інтер'єр не був нудним, додайте сонячні відтінки – жовтий, оранжевий і ін.

Білий колір зіграє на користь темній кімнаті / Фото legko

Геть зайве

Всі непотрібні речі і предмети краще прибрати з квартири, адже чим більше житло загроможено зайвими речами, тим темнішим і тьмянішим воно здається.

Не захаращуйте житло зайвими речами​ / Фото the-challenger

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Дзеркала

Найпопулярніший дизайнерський прийом для того, щоб квартира здавалася світлішою і просторішою. Використовуйте дзеркальні поверхні по максимуму. Вони також додадуть затишку приміщенню.

Дзеркала додадуть не лише світла, але і візуально розширять площу / Фото hochu

Світло

Додаткове світло знадобиться у будь-якій квартирі. Стильні світильники, торшери і лампи – у тренді. Підберіть їх до стилістики житла.

Використовуйте точкові світильники / Фото legko

Метал і глянець

Глянцеві поверхні і предмети з металу відмінно відбивають світло, тому стануть прекрасним рішенням для темного приміщення.

Глянцеві поверхні додадуть світла​ / Фото remontbp