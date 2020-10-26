Темна квартира: як вирішити проблему
Вікна на північну сторону, будинок навпроти та інші нюанси можуть стати причиною темної квартири.
І хоча розташування будівлі не змінити, житло можна зробити світлим і затишним за допомогою кількох способів, розповідає 24 канал.
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Білий колір
Навіть маленька кімната візуально буде виглядати просторішою, якщо використовувати білий колір в оздобленні стін і стелі. Щоб інтер'єр не був нудним, додайте сонячні відтінки – жовтий, оранжевий і ін.
Білий колір зіграє на користь темній кімнаті / Фото legko
Геть зайве
Всі непотрібні речі і предмети краще прибрати з квартири, адже чим більше житло загроможено зайвими речами, тим темнішим і тьмянішим воно здається.
Не захаращуйте житло зайвими речами / Фото the-challenger
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Дзеркала
Найпопулярніший дизайнерський прийом для того, щоб квартира здавалася світлішою і просторішою. Використовуйте дзеркальні поверхні по максимуму. Вони також додадуть затишку приміщенню.
Дзеркала додадуть не лише світла, але і візуально розширять площу / Фото hochu
Світло
Додаткове світло знадобиться у будь-якій квартирі. Стильні світильники, торшери і лампи – у тренді. Підберіть їх до стилістики житла.
Використовуйте точкові світильники / Фото legko
Метал і глянець
Глянцеві поверхні і предмети з металу відмінно відбивають світло, тому стануть прекрасним рішенням для темного приміщення.
Глянцеві поверхні додадуть світла / Фото remontbp