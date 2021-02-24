Наиболее часто в квартирах и домах делают потолки в белом цвете, а вот темные оттенки используются достаточно редко.

С помощью темного потолка можно создать уютный интерьер, если соблюдать несколько правил, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Есть такое мнение, что единственно правильный вариант потолка – это белый, потому что темный потолок делает комнату ниже и меньше. Так ли это? Если соблюдать ряд правил, то с помощью темного потолка можно создать действительно уютный интерьер,

– отметила Морозова.

Темный потолок в квартире: основные правила

Если потолок на объекте ниже 3 метров, не рекомендуется использовать один цвет. По словам дизайнера интерьера, отдельные участки можно окрасить в темный цвет, зонируя комнату. Также темный потолок станет отличным решением в тех помещениях, где нет риска "потерять" высоту. Например, в прихожей или гардеробной.

По словам дизайнера интерьера, отдельные участки можно окрасить в темный цвет, зонируя комнату. Также темный потолок станет отличным решением в тех помещениях, где нет риска "потерять" высоту. Например, в прихожей или гардеробной. Темный потолок – вариант не для всех стилей. Например, его не следует использовать в скандинавском или средиземноморском стиле. В то же время темные оттенки для потолка помогут сделать крутой акцент в минималистичных интерьерах, стиле хай-тек и лофт.

Применяйте темные цвета в тех помещениях, где хотите создать камерность, добавить уюта. Темный цвет дает нам ощущение защищенности, успокаивает,

– порекомендовала дизайнер интерьера.

Темный потолок может создать акцент в интерьере / Фото roomester

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Обязательное условие для помещения с темным потолком – хорошее освещение. Помните, что много точек искусственного света – необходимость.

для помещения с темным потолком – хорошее освещение. Помните, что много точек искусственного света – необходимость. Еще один отличный вариант – светлые стены + пол и темный потолок в качестве главного акцента. Также темный цвет можно использовать дополнительно на одной из стен.

Помните, темные цвета – это не мрачно! Они могут помочь создать настроение помещению, добавить драматичности или же наоборот камерности и уюта. Все зависит от светового сценария, сочетания цветов, акцентов, самого оттенка, его темноты и насыщенности,

– резюмировала Виктория Морозова.