Темный потолок в квартире: все за и против
Наиболее часто в квартирах и домах делают потолки в белом цвете, а вот темные оттенки используются достаточно редко.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
С помощью темного потолка можно создать уютный интерьер, если соблюдать несколько правил, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Есть такое мнение, что единственно правильный вариант потолка – это белый, потому что темный потолок делает комнату ниже и меньше. Так ли это? Если соблюдать ряд правил, то с помощью темного потолка можно создать действительно уютный интерьер,
– отметила Морозова.
Темный потолок в квартире: основные правила
- Если потолок на объекте ниже 3 метров, не рекомендуется использовать один цвет. По словам дизайнера интерьера, отдельные участки можно окрасить в темный цвет, зонируя комнату. Также темный потолок станет отличным решением в тех помещениях, где нет риска "потерять" высоту. Например, в прихожей или гардеробной.
- Темный потолок – вариант не для всех стилей. Например, его не следует использовать в скандинавском или средиземноморском стиле. В то же время темные оттенки для потолка помогут сделать крутой акцент в минималистичных интерьерах, стиле хай-тек и лофт.
Применяйте темные цвета в тех помещениях, где хотите создать камерность, добавить уюта. Темный цвет дает нам ощущение защищенности, успокаивает,
– порекомендовала дизайнер интерьера.
Темный потолок может создать акцент в интерьере / Фото roomester
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- Обязательное условие для помещения с темным потолком – хорошее освещение. Помните, что много точек искусственного света – необходимость.
- Еще один отличный вариант – светлые стены + пол и темный потолок в качестве главного акцента. Также темный цвет можно использовать дополнительно на одной из стен.
Помните, темные цвета – это не мрачно! Они могут помочь создать настроение помещению, добавить драматичности или же наоборот камерности и уюта. Все зависит от светового сценария, сочетания цветов, акцентов, самого оттенка, его темноты и насыщенности,
– резюмировала Виктория Морозова.
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