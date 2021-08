Эта сделка стала крупнейшей в городе в 2021 году. И вот появились фото звездной недвижимости изнутри – смотрите фото далее.

Что есть в доме

В огромном особняке площадью 3 тысячи квадратных метров есть 9 спальных комнат, гостиная, кухня, кинотеатр, тренажерный зал и музыкальная студия. А на территории поместья расположены два бассейна, один из которых имеет водопад, а также собственное озеро.

Певец отдал за дом в Лос-Анджелесе 70 миллионов долларов / Фото The New York Post

Как выглядит роскошный дом The Weeknd за 70 миллионов долларов / Фото The New York Post: