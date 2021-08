Ця угода стала найбільшою у місті у 2021 році. І ось з'явилися фото зіркової нерухомості зсередини – дивіться фото далі.

Що є у будинку

У величезному особняку площею 3 тисячі квадратних метрів є 9 спальних кімнат, вітальня, кухня, кінотеатр, тренажерний зал та музична студія. А на території маєтку розташовані два басейни, один з яких має водоспад, а також власне озеро.

Співак виклав за будинок у Лос-Анджелесі 70 мільйонів доларів / Фото The New York Post

Як виглядає розкішний будинок The Weeknd за 70 мільйонів доларів / Фото The New York Post: