Заплатил 70 миллионов долларов: появились фото внутри дома бойфренда Анджелины Джоли
Источник:The New York Post
Не так давно стало известно о том, что певец The Weeknd, которого застали на свидании с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе. За шикарный дом он заплатил 70 миллионов долларов (1,9 миллиарда гривен).
Эта сделка стала крупнейшей в городе в 2021 году. И вот появились фото звездной недвижимости изнутри – смотрите фото далее.
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Что есть в доме
В огромном особняке площадью 3 тысячи квадратных метров есть 9 спальных комнат, гостиная, кухня, кинотеатр, тренажерный зал и музыкальная студия. А на территории поместья расположены два бассейна, один из которых имеет водопад, а также собственное озеро.
Певец отдал за дом в Лос-Анджелесе 70 миллионов долларов / Фото The New York Post
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Как выглядит роскошный дом The Weeknd за 70 миллионов долларов / Фото The New York Post: