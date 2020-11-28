Кухня – место в доме, которое должно быть максимально удобным, эргономичным, функциональным и, конечно же, радовать владельцев.

Однако в планировании кухни часто допускаются ошибки, какие именно – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Собрала для вас ТОП-10 фактов, на которые нужно обратить внимание, чтобы не допустить ошибок при планировании или устранить их, чтобы кухня приблизилась к идеальной, – отметила Рамазанова.

1. Продумайте функциональность каждого шкафа. Вы должны заранее понимать, как и где будут храниться:

овощи

столовые приборы

тарелки и прочая посуда

пакеты с пакетами

другие предметы.

2. Откажитесь от бутылочниц. Установите узкие ящики с боковинами и разделители для бутылок – так будет удобнее.

3. Старайтесь избегать угловых модулей или же используйте механизмы для грамотного заполнения пространства.

Избегайте ошибок во время планирования кухни / Фото ivd

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4. Гола-профиль и интегрированные ручки сделают выше нижние модули и столешницу – учитывайте этот момент, если вы невысокого роста.

5. Тщательно подбирайте потолок, карниз, короб, верхний модуль по цвету, чтобы избежать диссонанса в оттенках.

6. Цоколь должен быть не ниже, чем плинтус.

7. Заранее продумайте, где будет расположена кухонная техника (кофеварка, микроволновая печь, гриль и пр.).

8. Учитывайте, что верхние дверки кухни не должны задевать светильники при открывании.

9. Не устанавливайте микроволновую печь очень высоко – это неудобно и опасно.

10. В месте стыковки вентиляционной шахты с полом из керамогранита можно обойтись и без плинтуса – найдите хорошего мастера.