ТОП-10 промахов при планировании кухни
Кухня – место в доме, которое должно быть максимально удобным, эргономичным, функциональным и, конечно же, радовать владельцев.
Однако в планировании кухни часто допускаются ошибки, какие именно – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Собрала для вас ТОП-10 фактов, на которые нужно обратить внимание, чтобы не допустить ошибок при планировании или устранить их, чтобы кухня приблизилась к идеальной, – отметила Рамазанова.
1. Продумайте функциональность каждого шкафа. Вы должны заранее понимать, как и где будут храниться:
- овощи
- столовые приборы
- тарелки и прочая посуда
- пакеты с пакетами
- другие предметы.
2. Откажитесь от бутылочниц. Установите узкие ящики с боковинами и разделители для бутылок – так будет удобнее.
3. Старайтесь избегать угловых модулей или же используйте механизмы для грамотного заполнения пространства.
Избегайте ошибок во время планирования кухни / Фото ivd
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4. Гола-профиль и интегрированные ручки сделают выше нижние модули и столешницу – учитывайте этот момент, если вы невысокого роста.
5. Тщательно подбирайте потолок, карниз, короб, верхний модуль по цвету, чтобы избежать диссонанса в оттенках.
6. Цоколь должен быть не ниже, чем плинтус.
7. Заранее продумайте, где будет расположена кухонная техника (кофеварка, микроволновая печь, гриль и пр.).
8. Учитывайте, что верхние дверки кухни не должны задевать светильники при открывании.
9. Не устанавливайте микроволновую печь очень высоко – это неудобно и опасно.
10. В месте стыковки вентиляционной шахты с полом из керамогранита можно обойтись и без плинтуса – найдите хорошего мастера.
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