Кухня – місце в будинку, яке має бути максимально зручним, ергономічним, функціональним і, звичайно ж, радувати власників.

Однак у плануванні кухні часто припускаються помилок, яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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Зібрала для вас ТОП-10 фактів, на які потрібно звернути увагу, щоб не допустити помилок при плануванні, або усунути їх, щоб кухня наблизилася до ідеальної, – зазначила Рамазанова.

1. Продумайте функціональність кожної шафи. Ви повинні заздалегідь розуміти, як і де будуть зберігатися:

овочі

столові прилади

тарілки та інша посуд

пакети з пакетами

інші предмети.

2. Відмовтеся від пляшківниць. Встановіть вузькі ящики з боковинами і роздільники для пляшок – так буде зручніше.

3. Уникайте кутових модулів або ж використовуйте механізми для грамотного заповнення простору.

Уникайте помилок під час планування кухні / Фото ivd

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4. Гола-профіль і інтегровані ручки зроблять вищими нижні модулі і стільницю – враховуйте цей момент, якщо ви невисокого зросту.

5. Ретельно підбирайте стелю, карниз, короб, верхній модуль за кольором, щоб уникнути дисонансу в відтінках.

6. Цоколь повинен бути не нижчим, ніж плінтус.

7. Заздалегідь продумайте, де буде розташована кухонна техніка (кавоварка, мікрохвильова піч, гриль і ін.).

8. Враховуйте, що верхні дверки кухні не повинні зачіпати світильники при відкриванні.

9. Не встановлюйте мікрохвильову піч дуже високо – це незручно і небезпечно.

10. У місці стикування вентиляційної шахти з підлогою із керамограніту можна обійтися і без плінтуса – знайдіть хорошого майстра.