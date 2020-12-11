Цветовая палитра всегда была и остается центральным моментом в дизайне интерьера квартир и домов. Ежегодно в моду входят все новые оттенки и тона, которые определяют, как же будет выглядеть современное жилье.

Какие цвета станут трендовыми в 2021 году, и где можно их найти, рассказывает Недвижимость 24.

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Исследовательский институт цвета Pantone назвал двумя главными цветами 2021 года – Illuminating (освещающий) и Ultimate Gray (безупречный серый).

К слову, впервые за 20 лет, Pantone выбрал сразу 2 лидера. Так, в 2020 году цветом года был назван "классический синий".

В заявлении говорится, что два независимых цвета создают вдохновляющую пару, объединив чувство глубины с оптимистичным прогнозом солнечного дня.

Illuminating – жизнерадостный и яркий желтый оттенок, наполненный солнечной энергией.

Ultimate Gray позволяет создать ощущение стойкости и прочности. Он напоминает цвет гальки на морском побережье и показывает готовность к испытаниям временем.

Главные цвета-2021 / Фото Pantone

Эксперты отметили, что Ultimate Grey и Illuminating – прекрасное решение для интерьера квартир и домов. Они привнесут в помещение солнечный свет и позитив. При этом цвета не обязательно использовать в равных пропорциях – любой из них может стать приоритетным.

Illuminating и Ultimate Grey в 2021 году будут актуальны в текстиле (скатертях, шторах, подушках), аксессуарах и различном декоре, а также найдут отображение в столешницах и прочих комплектующих. Кроме того, два главных оттенка следующего года станут отличным сочетанием в отделке квартир, домов и офисов.

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Какие еще цвета могут стать трендовыми в интерьере-2021

По словам дизайнеров интерьера, природные цвета останутся актуальными. Речь идет о различных оттенках зеленого (бирюзовый, мятный) и голубого цветов. По-прежнему будет модным бежевый в разнообразных своих проявлениях. Белый цвет также останется вне конкуренции.

Зеленому цвету также прогнозируют популярность / Фото pinterest

Где найти самые модные цвета для отделки

Если вы хотите сделать свое жилье стильным, использовать самые модные оттенки и качественные материалы – идеальным решением для вас станут краски Kolorit.

Краски Kolorit по качеству внешнего вида – одни из лучших на рынке. У производителя имеется широкий спектр степеней блеска (от глубокоматовых до полуглянцевых). В каждом варианте – краска долговечна, отлично моется и не теряет своих характеристик со временем. Краски Kolorit тонируются по самой экологичной системе Avatint Tikkurila, насчитывающей более 50 000 цветов, и совместимы с наиболее востребованными палитрами. Все оттенки передаются с высокой точностью и идеально подходят для окрашивания жилых помещений, детских комнат, школ и больниц. Вся продукция Kolorit соответствует европейским требованиям Директивы 2004/42/ЕС по содержанию VOC.