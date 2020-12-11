Трендовые цвета в интерьере 2021: какие будут в моде и где их найти
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Цветовая палитра всегда была и остается центральным моментом в дизайне интерьера квартир и домов. Ежегодно в моду входят все новые оттенки и тона, которые определяют, как же будет выглядеть современное жилье.
Какие цвета станут трендовыми в 2021 году, и где можно их найти, рассказывает Недвижимость 24.
Исследовательский институт цвета Pantone назвал двумя главными цветами 2021 года – Illuminating (освещающий) и Ultimate Gray (безупречный серый).
В заявлении говорится, что два независимых цвета создают вдохновляющую пару, объединив чувство глубины с оптимистичным прогнозом солнечного дня.
Illuminating – жизнерадостный и яркий желтый оттенок, наполненный солнечной энергией.
Ultimate Gray позволяет создать ощущение стойкости и прочности. Он напоминает цвет гальки на морском побережье и показывает готовность к испытаниям временем.
Главные цвета-2021 / Фото Pantone
Эксперты отметили, что Ultimate Grey и Illuminating – прекрасное решение для интерьера квартир и домов. Они привнесут в помещение солнечный свет и позитив. При этом цвета не обязательно использовать в равных пропорциях – любой из них может стать приоритетным.
Illuminating и Ultimate Grey в 2021 году будут актуальны в текстиле (скатертях, шторах, подушках), аксессуарах и различном декоре, а также найдут отображение в столешницах и прочих комплектующих. Кроме того, два главных оттенка следующего года станут отличным сочетанием в отделке квартир, домов и офисов.
Какие еще цвета могут стать трендовыми в интерьере-2021
По словам дизайнеров интерьера, природные цвета останутся актуальными. Речь идет о различных оттенках зеленого (бирюзовый, мятный) и голубого цветов. По-прежнему будет модным бежевый в разнообразных своих проявлениях. Белый цвет такжеостанется вне конкуренции.
Зеленому цвету также прогнозируют популярность / Фото pinterest
Где найти самые модные цвета для отделки
Если вы хотите сделать свое жилье стильным, использовать самые модные оттенки и качественные материалы – идеальным решением для вас станут краски Kolorit.