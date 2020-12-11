Палітра кольорів завжди була і залишається центральним моментом у дизайні інтер'єру квартир і будинків. Щорічно в моду входять нові відтінки і тони, які визначають, як саме виглядатиме сучасне житло.

Які кольори стануть трендовими в 2021 році, і де можна їх знайти, розповідає Нерухомість 24.

Читайте Витрата фарби: що потрібно враховувати і як розрахувати онлайн

Дослідницький інститут кольору Pantone назвав двома головними кольорами 2021 року – Illuminating (освітлюючий) і Ultimate Gray (бездоганний сірий).

До слова, вперше за 20 років, Pantone вибрав відразу 2 лідерів. Так, у 2020 році кольором року було названо "класичний синій".

У заяві йдеться, що два незалежних кольори створюють надихаючу пару, об'єднавши почуття глибини з оптимістичним прогнозом сонячного дня.

Illuminating – життєрадісний і яскравий жовтий відтінок, наповнений сонячною енергією.

Ultimate Gray дозволяє створити відчуття стійкості і міцності. Він нагадує колір гальки на морському узбережжі і показує готовність до випробувань часом.

Головні кольори-2021 / Фото Pantone

Експерти відзначили, що Ultimate Grey і Illuminating – прекрасне рішення для інтер'єру квартир і будинків. Вони привнесуть в приміщення сонячне світло і позитив. При цьому кольори не обов'язково використовувати в рівних пропорціях – будь-який з них може стати пріоритетним.

Illuminating і Ultimate Grey в 2021 році будуть актуальні у текстилі (скатертинах, шторах, подушках), аксесуарах та різному декорі, а також знайдуть відображення в стільницях і інших комплектуючих. Крім того, два головних відтінка наступного року стануть відмінним поєднанням в озобленні квартир, будинків та офісів.

Цікаво Інтер'єрна фарба для ремонту: які ключові нюанси потрібно врахувати

Які ще кольори можуть стати трендовими в інтер'єрі-2021

За словами дизайнерів інтер'єру, природні кольори залишаться актуальними. Йдеться про різні відтінки зеленого (бірюзовий, м'ятний) і блакитного кольорів. Як і раніше, буде модним бежевий в різноманітних своїх проявах. Білий колір також залишиться поза конкуренцією.

Зеленого кольору також прогнозують популярність / Фото pinterest

Де знайти наймодніші кольори для оздоблення

Якщо ви хочете зробити своє житло стильним, використовувати наймодніші відтінки і якісні матеріали – ідеальним рішенням для вас стануть фарби Kolorit.

Фарби Kolorit за якістю зовнішнього вигляду – одні з кращих на ринку. У виробника є широкий спектр ступенів блиску (від глибокоматових до напівглянцевих). У кожному варіанті – фарба довговічна, відмінно миється і не втрачає своїх характеристик з часом. Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 кольорів, і сумісні з найбільш затребуваними палітрами. Усі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень. Вся продукція Kolorit відповідає європейським вимогам Директиви 2004/42/ЄС щодо утримання VOC. Кращий вибір для будинку і квартири лінійка Home від Kolorit . Лідер ринку фарб продумав все таким чином, щоб задовольнити будь-який попит і всі потреби покупця. У лінійці продумана кожна деталь : протипліснявий захист, можливість використання у сухих і вологих приміщеннях, безпечність, якість, гіпоалергенність та ін.