Дослідницький інститут кольору Pantone назвав двома головними кольорами 2021 року – Illuminating (освітлюючий) і Ultimate Gray (бездоганний сірий).
У заяві йдеться, що два незалежних кольори створюють надихаючу пару, об'єднавши почуття глибини з оптимістичним прогнозом сонячного дня.
Illuminating – життєрадісний і яскравий жовтий відтінок, наповнений сонячною енергією.
Ultimate Gray дозволяє створити відчуття стійкості і міцності. Він нагадує колір гальки на морському узбережжі і показує готовність до випробувань часом.
Головні кольори-2021 / Фото Pantone
Експерти відзначили, що Ultimate Grey і Illuminating – прекрасне рішення для інтер'єру квартир і будинків. Вони привнесуть в приміщення сонячне світло і позитив. При цьому кольори не обов'язково використовувати в рівних пропорціях – будь-який з них може стати пріоритетним.
Illuminating і Ultimate Grey в 2021 році будуть актуальні у текстилі (скатертинах, шторах, подушках), аксесуарах та різному декорі, а також знайдуть відображення в стільницях і інших комплектуючих. Крім того, два головних відтінка наступного року стануть відмінним поєднанням в озобленні квартир, будинків та офісів.
Які ще кольори можуть стати трендовими в інтер'єрі-2021
За словами дизайнерів інтер'єру, природні кольори залишаться актуальними. Йдеться про різні відтінки зеленого (бірюзовий, м'ятний) і блакитного кольорів. Як і раніше, буде модним бежевий в різноманітних своїх проявах. Білий колір також залишиться поза конкуренцією.
Зеленого кольору також прогнозують популярність / Фото pinterest
Де знайти наймодніші кольори для оздоблення
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