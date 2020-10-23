Каждый человек, начиная ремонт в квартире или доме, встает перед выбором краски. Значение имеют все нюансы – от качества продукта до его безопасности и технических характеристик.

Наилучшим решением станет сет интерьерных красок линейки Home от ТМ Kolorit, которая на протяжении 18 лет находится на украинском рынке и завоевала безоговорочное доверие покупателей. В чем особенности и преимущества красок Kolorit, рассказывает 24 канал.

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Какие краски идеально подойдут для ремонта

Линейка Home от Kolorit – это лучшие интерьерные краски. Вся продукция нетоксичная, безопасная, износостойкая, легко и удобно наносится и не выгорает со временем. Краски Kolorit – залог готового покрытия безупречного качества.

Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях.

Краски Kolorit тонируются по самой экологичной системе Avatint Tikkurila, насчитывающей более 50 000 цветов, и совместимы с наиболее востребованными палитрами. Все оттенки передаются с высокой точностью и идеально подходят для окрашивания жилых помещений, детских комнат, школ и больниц. Вся продукция Kolorit соответствует европейским требованиям Директивы 2004/42/ЕС по содержанию VOC.

Kolorit – безопасная и гипоаллергенная продукция, что подтверждено Ассоциацией аллергологов Украины и экомаркировкой "Живая Планета".

Лучший выбор для дома и квартиры – линейка Home от Kolorit. Лидер рынка красок продумал все таким образом, чтобы удовлетворить любой спрос и все потребности покупателя. ТМ Kolorit создала краску с 4 самыми востребованными степенями блеска. В ней продумана каждая деталь: противоплесневая защита, возможность использования в сухих и влажных помещениях, безопасность, качество, гипоаллергенность и пр. Она подойдет для решения любой задачи в вашем жилье – осталось выбрать лишь степень блеска. В сет входят краски: Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History.

Все краски линейки Home произведены из премиального сырья высочайшего качества. Компания Kolorit использует финские технологии, специально очищенную подготовленную воду и сырьевую базу производителей мирового масштаба: дисперсии BASF (Германия), загустители и биоциды DOW (Швейцария) и диоксид титана Venator (Англия). Это позволяет Kolorit создавать товар европейского уровня.

Краски Kolorit отличаются безупречным качеством и техническими характеристиками / Фото Kolorit

Все краски можно наносить валиком и кистью, а также механическими методами (воздушным и безвоздушным). Это делает их удобными как для тех, кто самостоятельно делает ремонт, так и для профессиональных бригад, которым важна скорость выполнения работ без потери качества. Продукты ТМ Kolorit ультрастойкие к мытью и идеально выглядят на поверхностях. Кроме того, это первый производитель на рынке, который выпустил тару премиального уровня с металлической крышкой, и позаботился о защите от подделок и взлома.

Kolorit защитил продукцию от подделок и взлома / Фото Kolorit

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Kolorit Legenda

Является флагманом линейки Home. Эта краска – абсолютно матовая, благодаря чему является идеальным продуктом для создания стильного интерьера. Она безопасная, гипоаллергенная и износостойкая (разрешается применение моющих и дезинфицирующих средств). Рекомендуется для использования в сухих помещениях.

За идеальную гладкость покрытия профессионалы называют Kolorit Legenda "жидким пластиком".

Kolorit Legenda подходит для детских комнат и садов, школ, больниц, пищевых производств и домашнего интерьера. Благодаря специальной системе загустителей краска отлично ложится как на ровные, так и на фактурные поверхности.

Kolorit Legenda – флагман линейки Home / Фото Kolorit

Kolorit Idol

Матовая финишная краска, содержащая противоплесневый компонент, который защищает от плесени и грибка. Продукт абсолютно безопасный и гипоаллергенный, износостойкий (разрешается мытью с применением дезинфицирующих средств), удобно наносится на поверхность и гарантирует готовое покрытие прекрасного качества.

Kolorit Idol подходит для окрашивания потолков во влажных помещениях.

Рекомендуется для использования в сухих и влажных комнатах, где требуется защита от плесени и грибка, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Это отличное решение для больниц, детских садов, школ, лестничных клеток и домашнего интерьера, в том числе ванных комнат.

Kolorit Idol – ультрастойкий и бескомпромиссный в вопросах безопасности продукт / Фото Kolorit

Kolorit Dynasty

Шелковисто-матовая финишная краска, которая отлично подходит для окрашивания фактурных поверхностей. Она безумно приятная на ощупь, поэтому является отличным выбором для домашнего интерьера. Краска ультрастойкая к мытью, что позволяет применение дезинфицирующих и моющих средств. Kolorit Dynasty – абсолютно безопасный и гипоаллергенный продукт. Противоплесневый компонент, который в нем содержится, защищает от плесени и грибков.

Kolorit Dynasty благодаря специальной системе загустителей удобно наносится на поверхность.

Рекомендуется для использования в сухих и влажных комнатах квартир и домов (спальнях, гостиных, кухнях, гардеробных, прихожих), а также в помещениях с повышенными требованиями к эксплуатации и безопасности (детские сады, школы, больницы, пищевые производства, лестничные клетки).

Kolorit Dynasty – это микс нежности и функциональности / Фото Kolorit

Kolorit History

Полуматовая финишная краска. Самый практичный продукт линейки Home, который благодаря своей степени блеска, абсолютно ультрастойкий к любому виду мытья (разрешается применение моющих и дезинфицирующих средств), поэтому является идеальным решением для ванных и кухонь.

Kolorit History тонируется в светлые оттенки и совместима с наиболее востребованными палитрами.

Краска содержит противоплесневый компонент. Это позволяет использовать ее в сухих и влажных комнатах (ванных, кухнях, прихожих), где требуется защита от грибка, а также в помещениях с самой большой эксплуатационной нагрузкой (школах, больницах, детских садах и на пищевых производствах). Благодаря специальной системе загустителей легко и удобно наносится и обеспечивает идеально гладкую поверхность.

Kolorit History – самая практичная краска линейки Home / Фото Kolorit

Все краски Kolorit доступны в емкостях разного объема – от 0,9 до 9 л. Это позволяет выбрать именно то, что вам нужно.