Кожна людина, починаючи ремонт у квартирі чи будинку, постає перед вибором фарби. Значення мають усі нюанси – від якості продукту до його безпечності.

Найкращим рішенням стане сет фарб лінійки Home від ТМ Kolorit, яка протягом 18 років існує на українському ринку і завоювала беззастережну довіру покупців. У чому особливості фарб Kolorit, розповідає 24 канал.

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Які фарби ідеально підійдуть для ремонту

Лінійка Home від Kolorit – це кращі інтер'єрні фарби. Вся продукція нетоксична, безпечна, зносостійка, легко і зручно наноситься, і не вигоряє з часом. Фарби Kolorit – запорука готового покриття бездоганної якості.

Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях.

Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 кольорів, і сумісні з найбільш затребуваними палітрами. Усі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень. Вся продукція Kolorit відповідає європейським вимогам Директиви 2004/42/ЄС щодо утримання VOC.

Kolorit – безпечна і гіпоалергенна продукція, що підтверджено Асоціацією алергологів України та екомаркуванням "Жива Планета".

Кращий вибір для будинку і квартири – лінійка Home від Kolorit. Лідер ринку фарб продумав все таким чином, щоб задовольнити будь-який попит і всі потреби покупця. ТМ Kolorit створила фарбу з 4 найбільш затребуваними ступенями блиску. У ній продумана кожна деталь: протипліснявий захист, можливість використання у сухих і вологих приміщеннях, безпечність, якість, гіпоалергенність та ін. Вона підійде для вирішення будь-якої задачі у вашому житлі – залишилося вибрати лише ступінь блиску. В сет входять фарби: Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History.

Всі фарби лінійки Home вироблені з преміальної сировини найвищої якості. Компанія Kolorit використовує фінські технології, спеціально очищену підготовлену воду і сировинну базу виробників світового масштабу: дисперсії BASF (Німеччина), загусники і біоциди DOW (Швейцарія) і діоксид титану Venator (Англія). Це дозволяє Kolorit створювати товар європейського рівня.

Фарби Kolorit відрізняються бездоганною якістю і технічними характеристиками / Фото Kolorit​

Всі фарби можна наносити валиком і кистю, а також механічними методами (повітряним і безповітряним). Це робить їх зручними як для тих, хто самостійно робить ремонт, так і для професійних бригад, яким важлива швидкість виконання робіт без втрати якості. Продукти ТМ Kolorit ультрастійкі до миття і ідеально виглядають на поверхнях. Крім того, це перший виробник на ринку, який випустив тару преміального рівня з металевою кришкою, і подбав про захист від підробок і злому.

Kolorit защитил продукцию от подделок и взлома / Фото Kolorit

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Kolorit Legenda

Є флагманом лінійки Home. Ця фарба – абсолютно матова, завдяки чому є ідеальним продуктом для створення стильного інтер'єру. Вона безпечна, гіпоалергенна і зносостійка (дозволяється застосування миючих і дезінфікуючих засобів). Рекомендується для використання в сухих приміщеннях.

За ідеальну гладкість покриття професіонали називають Kolorit Legenda "рідким пластиком".

Kolorit Legenda підходить для дитячих кімнат і садів, шкіл, лікарень, харчових виробництв і домашнього інтер'єру. Завдяки спеціальній системі загусників фарба відмінно лягає як на рівні, так і на фактурні поверхні.

Kolorit Legenda – флагман лінійки Home / Фото Kolorit

Kolorit Idol

Матова фінішна фарба, що містить протипліснявий компонент, який захищає від цвілі і грибка. Продукт абсолютно безпечний і гіпоалергенний, зносостійкий (дозволяється миття із застосуванням дезінфікуючих засобів), зручно наноситься на поверхню і гарантує готове покриття прекрасної якості.

Kolorit Idol підходить для фарбування стель у вологих приміщеннях.

Рекомендується для використання у сухих і вологих кімнатах, де потрібен захист від цвілі і грибка, а також у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Це відмінне рішення для лікарень, дитячих садків, шкіл, сходових клітин і домашнього інтер'єру, у тому числі ванних кімнат.

Kolorit Idol – ультрастійкий і безкомпромісний у питаннях безпеки продукт / Фото Kolorit

Kolorit Dynasty

Шовковисто-матова фінішна фарба, яка відмінно підходить для фарбування фактурних поверхонь. Вона дуже приємна на дотик, тому є відмінним вибором для домашнього інтер'єру. Фарба ультрастійка до миття, що дозволяє застосування дезінфікуючих і миючих засобів. Kolorit Dynasty – абсолютно безпечний і гіпоалергенний продукт. Протипліснявий компонент, який у ньому міститься, захищає від цвілі і грибків.

Kolorit Dynasty завдяки спеціальній системі загусників зручно наноситься на поверхню.

Рекомендується для використання в сухих і вологих кімнатах квартир і будинків (спальнях, вітальнях, кухнях, гардеробних, прихожих), а також у приміщеннях з підвищеними вимогами до експлуатації і безпеки (дитячі садки, школи, лікарні, харчові виробництва, сходові клітини).

Kolorit Dynasty – это мікс ніжності та функціональності / Фото Kolorit

Kolorit History

Напівматова фінішна фарба. Найпрактичніший продукт лінійки Home, який завдяки своїй ступіні блиску, абсолютно ультрастійкий до будь-якого виду миття (дозволяється застосування миючих і дезінфікуючих засобів), тому є ідеальним рішенням для ванних та кухонь.

Kolorit History тонується у світлі відтінки і сумісна з найбільш затребуваними палітрами.

Фарба містить протипліснявий компонент. Це дозволяє використовувати її в сухих і вологих кімнатах (ванних, кухнях, прихожих), де потрібен захист від грибка, а також у приміщеннях з найбільшим експлуатаційним навантаженням (школах, лікарнях, дитячих садах і на харчових виробництвах). Завдяки спеціальній системі загусників легко і зручно наноситься і забезпечує ідеально гладку поверхню.

Kolorit History – найпрактичніша фарба лінійки Home / Фото Kolorit

Всі фарби Kolorit доступні в ємностях різного об'єму – від 0,9 до 9 л. Це дозволяє вибрати саме те, що вам потрібно.