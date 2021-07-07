Ці два пункти часом заважають багатьом українцям скористатися програмою. Детальніше розповів виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

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Перший внесок

За словами Гапона, це питання сьогодні вирішують банки, проте пункт все ж потребує доопрацювання.

Коли ми говоримо про мінімальний перший внесок у 15%, а банк наполягає, що у нього старт від 25%, це вводить в оману позичальника. Тому ми розглядаємо можливість введення якоїсь "вилки", тобто від 15% до якоїсь межі, але з умовою, що за бажанням клієнт може перевищити верхню межу,

– пояснив він.

Умови по першому внеску за іпотеку хочуть змінити / Фото 24 канал

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Що не так з "віком" житла

Важливо! Державна програма "Доступне житло 7%" поширюється на об'єкти, побудовані не раніше 2018 року.

Андрій Гапон пояснив, що вимога до "віку" житла не дозволяє отримати іпотеку багатьом українцям. Особливо гостро це питання стоїть у регіонах, де дуже мало нерухомості, яка відповідала б таким параметрам.

Тому ми збираємося переглянути вимогу до віку будівель у бік його збільшення. На скільки – поки сказати складно. Зараз збираємо дані з регіонів, які дозволять зробити це підвищення ефективним. Швидше за все, будемо оперувати до якогось року, в якому стався бум у будівництві,

– уточнив він.

Про те, як працює програма "Доступне житло 7%", і скільком українцям вже вдалося отримати кредит на нерухомість, читайте тут.