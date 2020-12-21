В преддверии новогодних и рождественских праздников хочется сделать жилье максимально уютным, теплым и комфортным.

Как украсить интерьер квартиры и дома, чтобы это выглядело стильно, рассказывает Недвижимость 24.

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Как стильно украсить жилье к Новому году

Определите зоны

Если вы хотите получить максимально крутой результат – определите бюджет и зоны, которые вы хотите подчеркнуть. Лучше выбрать 2-3 места, на которых вы сделаете акцент – все зависит от ваших предпочтений. Например, это могут быть: елка, гостиная и обеденная зона.

Профессиональный подход

Для того чтобы декор выглядел красиво и не создавал впечатление базара – используйте одну цветовую гамму и один стиль для всех украшений. Так вы сможете объединить все пространство.

Выберите один цвет и один стиль / Фото new-year-party

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Какой цвет выбрать

Золото – это универсальный оттенок, который сам по себе уже создает праздничное настроение. К нему вы можете добавить абсолютно любой цвет.

– это универсальный оттенок, который сам по себе уже создает праздничное настроение. К нему вы можете добавить абсолютно любой цвет. Красный – это классика. Он яркий, сочный и праздничный. Разбавить его вы можете золотым, серебристым, черным, белым или зеленым.

– это классика. Он яркий, сочный и праздничный. Разбавить его вы можете золотым, серебристым, черным, белым или зеленым. Серебро – отличное решение для праздничного декора. К нему подойдут мятный, лиловый, сиреневый, синий, голубой.

– отличное решение для праздничного декора. К нему подойдут мятный, лиловый, сиреневый, синий, голубой. Другие цвета также можно использовать – все зависит от ваших предпочтений. Главное правило – оттенок должен быть уместным для стиля помещения.

Выберите основные цвета / Фото landshaftportal