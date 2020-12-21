Напередодні новорічних і різдвяних свят хочеться зробити житло максимально затишним, теплим і комфортним.

Як прикрасити інтер'єр квартири і будинку, щоб це виглядало стильно, розповідає Нерухомість 24.

Цікаво Як прикрашають інтер'єр до Нового року в різних країнах: 5 красивих прикладів

Як стильно прикрасити житло до Нового року

Визначте зони

Якщо ви хочете отримати максимально крутий результат – визначте бюджет і зони, які ви хочете підкреслити. Краще вибрати 2-3 місця, на яких ви зробите акцент – усе залежить від ваших уподобань. Наприклад, це можуть бути: ялинка, вітальня і обідня зона.

Професійний підхід

Для того щоб декор виглядав красиво і не створював враження базару – використовуйте одну колірну гаму і один стиль для всіх прикрас. Так ви зможете об'єднати весь простір.

Виберіть один колір і один стиль / Фото new-year-party

Читайте Як має виглядати новорічний стіл: цікаві приклади сервірування на відео

Який колір вибрати

Золото – це універсальний відтінок, який сам по собі вже створює святковий настрій. До нього ви можете додати абсолютно будь-який колір.

– це універсальний відтінок, який сам по собі вже створює святковий настрій. До нього ви можете додати абсолютно будь-який колір. Червоний – це класика. Він яскравий, соковитий і святковий. Розбавити його ви можете золотим, сріблястим, чорним, білим або зеленим.

– це класика. Він яскравий, соковитий і святковий. Розбавити його ви можете золотим, сріблястим, чорним, білим або зеленим. Срібло – відмінне рішення для святкового декору. До нього підійдуть м'ятний, ліловий, бузковий, синій, блакитний.

– відмінне рішення для святкового декору. До нього підійдуть м'ятний, ліловий, бузковий, синій, блакитний. Інші кольори також можна використовувати – все залежить від ваших уподобань. Головне правило – відтінок повинен бути доречним для стилю приміщення.

Виберіть основні кольори / Фото landshaftportal