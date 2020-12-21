Как украсить новогоднюю елку: идеи для трех популярных стилей
В преддверии новогодних праздников один из главных вопросов – как оригинально украсить елку, чтобы она гармонично выглядела в интерьере.
Особенности украшений елки для классического, скандинавского стилей и минимализма, рассказывает Недвижимость 24.
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Скандинавский стиль
В этом стиле преобладает серо-белая или любая светлая цветовая гамма. Елочные игрушки в скандинавском стиле напоминают аутентичные северные украшения из дерева или ткани. Это могут быть олени, деды морозы, гномы или человечки. В виде гирлянды часто используются сушенные апельсины или ягоды. Помните, что важно не переборщить с игрушками – не стоит полностью завешивать елку.
В скандинавском стиле используются деревянные и тканевые игрушки / Фото dreamstime
Классический стиль
Новогодняя елка в классическом стиле всегда пышно и ярко украшена и является главным предметом декора во время праздников. Чаще всего используются золотистые оттенки с красным или зеленым цветом. Популярные стеклянные винтажные игрушки, которые можно найти в антикварных лавках.
Елка в классическом стиле всегда выглядит роскошно / Фото m-strana
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Минимализм
Интерьер в стиле минимализм не примет традиционное новогоднее дерево с различными украшениями. Чтобы создать настроение, можно пойти на хитрость и поставить красивую ель без игрушек или с минимальным декором. Также можно использовать еловые ветки.
Красивая ель украсит интерьер в стиле минимализм / Фото pinterest
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