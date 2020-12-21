Напередодні новорічних свят одне з головних питань – як оригінально прикрасити ялинку, щоб вона гармонійно виглядала в інтер'єрі.

Особливості прикрас ялинки для класичного, скандинавського стилів та мінімалізму, розповідає Нерухомість 24.

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Скандинавський стиль

У цьому стилі переважає сіро-біла або будь-яка світла колірна гамма. Ялинкові іграшки у скандинавському стилі нагадують автентичні північні прикраси з дерева або тканини. Це можуть бути олені, діди морози, гноми або чоловічки. У вигляді гірлянди часто використовуються сушені апельсини або ягоди. Пам'ятайте, що важливо не переборщити з іграшками – не варто повністю завішувати ялинку.

У скандинавському стилі використовуються дерев'яні і тканинні іграшки / Фото dreamstime

Класичний стиль

Новорічна ялинка в класичному стилі завжди пишно і яскраво прикрашена і є головним предметом декору під час свят. Найчастіше використовуються золотисті відтінки з червоним або зеленим кольором. Популярні скляні вантажні іграшки, які можна знайти в антикварних крамницях.

Ялинка у класичному стилі завжди виглядає розкішно / Фото m-strana

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Мінімалізм

Інтер'єр у стилі мінімалізм не прийме традиційне новорічне дерево з різними прикрасами. Щоб створити настрій, можна піти на хитрість і поставити красиву ялинку без іграшок або з мінімальним декором. Також можна використовувати ялинкові гілки.

Красива ялинка прикрасить інтер'єр в стилі мінімалізм / Фото pinterest