Несложные приемы позволят улучшить и украсить интерьер квартиры или дома.

К каким хитростям прибегают дизайнеры, рассказывает 24 канал.

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Текстуры и фактуры

Сочетание разных фактур и текстур делает интерьер объемнее и интереснее. Это может быть обивка подушек, плетеная мебель, глянцевые поверхности, плетение ковра и пр. Важный момент – все предметы должны быть выдержаны в одной цветовой гамме и соответствовать общей стилистике.

Все элементы должны быть в одной цветовой гамме / Фото krivtsova_design, Instagram

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Пропорции

Дизайнеры всегда обращают внимание на геометрию предметов и то, как они сочетаются с элементами декора вокруг. Например, на большом комоде маленькие статуэтки будут выглядеть странно – лучше заменить их на два-три крупных аксессуара. Важно – вокруг них должно оставаться свободное место.

Декоративные элементы придадут особого настроения комнате / Фото iliukhina_decor

Небрежность

В дизайнерских проектах всегда есть место небрежности – это книги, оставленные на столе, плед, брошенный на диван, и пр. Добавьте в интерьер немного беспорядка. Например, это могут быть разбросанные по кровати декоративные подушки.

Добавьте в интерьер немного хаоса / Фото iliukhina_decor

Растения

Цветы в вазе стали интересным аксессуаром в интерьере квартир и домов. Их нужно подбирать в зависимости от стиля, в котором оформлено жилье. Например, в скандинавский стиль впишутся сухоцветы, а в классический – лилии или пионы. Важно – растения нужно подбирать под цветовую гамму помещения.

Цветы должны соответствовать стилистике жилья / Фото yana_design_home