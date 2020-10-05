Нескладні прийоми дозволять поліпшити і прикрасити інтер'єр квартири або будинку.

До яких хитрощів вдаються дизайнери, розповідає 24 канал.

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Текстури і фактури

Поєднання різних фактур і текстур робить інтер'єр об'ємнішим і цікавішим. Це може бути оббивка подушок, плетені меблі, глянцеві поверхні, плетіння килима тощо. Важливий момент – всі предмети повинні бути витримані в одній колірній гамі і відповідати загальній стилістиці.

Всі елементи мають бути в одній колірній гамі​ / Фото krivtsova_design, Instagram

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Пропорції

Дизайнери завжди звертають увагу на геометрію предметів і те, як вони поєднуються з елементами декору навколо. Наприклад, на великому комоді маленькі статуетки будуть виглядати дивно – краще замінити їх на два-три великих аксесуари. Важливо – навколо них має залишатися вільне місце.

Декоративні елементи додадуть особливого настрою кімнаті​ / Фото iliukhina_decor

Недбалість

У дизайнерських проектах завжди є місце недбалості – це книги, залишені на столі, плед, кинутий на диван, і ін. Додайте в інтер'єр трохи безладу. Наприклад, це можуть бути розкидані по ліжку декоративні подушки.

Додайте в інтер'єр трохи хаосу​ / Фото iliukhina_decor

Рослини

Квіти у вазі стали цікавим аксесуаром в інтер'єрі квартир і будинків. Їх потрібно підбирати залежно від стилю, в якому оформлено житло. Наприклад, в скандинавський стиль впишуться сухоцвіти, а в класичний – лілії або півонії. Важливо – рослини потрібно підбирати під колірну гамму приміщення.

Квіти мають відповідати стилістиці житла / Фото yana_design_home