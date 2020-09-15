Условные обозначения на краске: что они означают
Краска для ремонта квартиры и дома – важная составляющая, к которой необходимо подойти ответственно. Чтобы выбрать краску правильно, нужно изучить условные обозначения на банке.
Что указано на банках с краской, на что следует обратить внимание и как разобраться с обозначениями, рассказывает 24 канал.
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Каждый производитель размещает на своей продукции условные обозначения, которые позволяют покупателю правильно подобрать товар и сделать выводы о его качестве и характеристиках. Разберемся, что именно указано на банках краски на примере продуктов ТМ Kolorit.
На каждой этикетке есть следующие обозначения:
1. Объем продукта. Количество литров в банке позволяет подсчитать, сколько краски вам понадобится.
2. Расход краски нужно знать обязательно – этот показатель разный у всех производителей. К примеру, расход одной краски может составлять 7-8 метров квадратных с одного литра, другой – 10-12. Это означает, что для окрашивания 40 метров квадратных стен первой краски нужно 5 литров, а второй – не более 4-х. Таким образом, первая краска обойдется дороже второй даже при одинаковой стоимости изначально. Важно: наиболее часто расход краски указывается на общий литраж банки, но необходимо учитывать, что краска наносится всегда в 2 слоя – то есть расход необходимо делить на два.
Внимательно изучайте этикетки на краске | Фото Kolorit
3. Степень блеска. Этот момент также указывается на банках. Краски бывают глубокоматовые (они лучше скрывают недостатки поверхности, не блестят и отбивают свет), шелковисто-матовые и полуматовые (стойкие к мытью). Для каждого помещения идеальной будет разная краска.
4. Назначение краски: для интерьера или экстерьера. Этот пункт указывается текстом или иконками. Важно: категорически нельзя брать интерьерные краски для экстерьера и наоборот – у них разные свойства.
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5. Назначение поверхности: стены / потолок / пол. Всегда используйте по назначению. К примеру, краска для потолка не подойдет для пола.
Краска должна быть качественной и безопасной / Фото Kolorit
6. Тип поверхности: на обратной стороне этикетки обязательно указывают виды поверхности, на которые рекомендовано и на какие нельзя наносить краску.
7. Особые характеристики. На этикетке всегда уточняется, для каких помещений подходит краска – сухих или влажных, а также наличие защитных свойств (от бактерий, от плесени и пр.)
8. Показатели экологичности и безопасности: экомаркировки, сертификаты гипоаллергенности, безопасности.
10. Стойкость к истиранию и мытью – показатели, которые говорят о том, как краска будет переносить воду, насколько она долговечна, и как долго она будет радовать ваш взгляд. На рынке существуют краски четырех классов. Чем выше показатель – тем лучше.
Обращайте внимание на инструкцию по применению продукта / Фото Kolorit
11. Рекомендации по методам нанесения: кистью, валиком, краскопультом, безвоздушным нанесением.
12. На обратной стороне указывается адрес производства – не всегда у бренда есть свое производство – а это значит, что они не могут гарантировать качества продукции.
Выбирая краску, не игнорируйте инструкцию по применению – она указана на обратной стороне банки. Помните, что важны качество, безопасность и качественный результат.