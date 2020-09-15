Краска для ремонта квартиры и дома – важная составляющая, к которой необходимо подойти ответственно. Чтобы выбрать краску правильно, нужно изучить условные обозначения на банке.

Что указано на банках с краской, на что следует обратить внимание и как разобраться с обозначениями, рассказывает 24 канал.

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Каждый производитель размещает на своей продукции условные обозначения, которые позволяют покупателю правильно подобрать товар и сделать выводы о его качестве и характеристиках. Разберемся, что именно указано на банках краски на примере продуктов ТМ Kolorit.

На каждой этикетке есть следующие обозначения:

1. Объем продукта. Количество литров в банке позволяет подсчитать, сколько краски вам понадобится.

2. Расход краски нужно знать обязательно – этот показатель разный у всех производителей. К примеру, расход одной краски может составлять 7-8 метров квадратных с одного литра, другой – 10-12. Это означает, что для окрашивания 40 метров квадратных стен первой краски нужно 5 литров, а второй – не более 4-х. Таким образом, первая краска обойдется дороже второй даже при одинаковой стоимости изначально. Важно: наиболее часто расход краски указывается на общий литраж банки, но необходимо учитывать, что краска наносится всегда в 2 слоя – то есть расход необходимо делить на два.

Расход многих красок Kolorit Home – до 12 м2 с литра.

Внимательно изучайте этикетки на краске | Фото Kolorit

3. Степень блеска. Этот момент также указывается на банках. Краски бывают глубокоматовые (они лучше скрывают недостатки поверхности, не блестят и отбивают свет), шелковисто-матовые и полуматовые (стойкие к мытью). Для каждого помещения идеальной будет разная краска.

В Kolorit Home есть 4 степени блеска: глубокоматовая, матовая (бархатисто-матовая), шелковисто-матовая, и полуматовая – самые распространенные степени блеска для интерьеров.

4. Назначение краски: для интерьера или экстерьера. Этот пункт указывается текстом или иконками. Важно: категорически нельзя брать интерьерные краски для экстерьера и наоборот – у них разные свойства.

Kolorit – это бренд ЛКМ для интерьерных работ.

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5. Назначение поверхности: стены / потолок / пол. Всегда используйте по назначению. К примеру, краска для потолка не подойдет для пола.

У Kolorit материалы для стен и потолков и элементов интерьера.

Краска должна быть качественной и безопасной / Фото Kolorit

6. Тип поверхности: на обратной стороне этикетки обязательно указывают виды поверхности, на которые рекомендовано и на какие нельзя наносить краску.

7. Особые характеристики. На этикетке всегда уточняется, для каких помещений подходит краска – сухих или влажных, а также наличие защитных свойств (от бактерий, от плесени и пр.)

У Kolorit есть краски с защитой от плесени и грибка и антибактериальная.

8. Показатели экологичности и безопасности: экомаркировки, сертификаты гипоаллергенности, безопасности.

Краски Kolorit имеют экомаркировку "Живая Планета", а также сертификат гипоаллергенности.

9. База A или С – показатель, в какой цвет можно тонировать краску. База А – для светлых и нейтральных оттенков, база С – для ярких и темных.

Краски Kolorit имеют и базы А и С, поэтому могут тонироваться в более чем 50000 цветов.

10. Стойкость к истиранию и мытью – показатели, которые говорят о том, как краска будет переносить воду, насколько она долговечна, и как долго она будет радовать ваш взгляд. На рынке существуют краски четырех классов. Чем выше показатель – тем лучше.

Краски линейки Home идут 1 класса истирания – это высший класс.

Обращайте внимание на инструкцию по применению продукта / Фото Kolorit

11. Рекомендации по методам нанесения: кистью, валиком, краскопультом, безвоздушным нанесением.

Краски Kolorit подходят под все виды нанесения и удобны в работе при выборе каждого из видов.

12. На обратной стороне указывается адрес производства – не всегда у бренда есть свое производство – а это значит, что они не могут гарантировать качества продукции.

У Kolorit – свое производство и лаборатория, которая строго контролирует качество на каждом этапе производства.

Выбирая краску, не игнорируйте инструкцию по применению – она указана на обратной стороне банки. Помните, что важны качество, безопасность и качественный результат.