Фарба для ремонту квартири і будинку – важлива складова, до якої необхідно підійти відповідально. Щоб вибрати фарбу правильно, потрібно вивчити умовні позначення на банці.

Що зазначено на банках з фарбою, на що слід звернути увагу і як розібратися з позначеннями, розповідає 24 канал.

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Кожен виробник розміщує на своїй продукції умовні позначення, які дозволяють покупцеві правильно підібрати товар і зробити висновки про його якість і характеристики. Розберемося, що саме вказано на банках фарби на прикладі продуктів ТМ Kolorit.

На кожній етикетці є наступні позначення:

1. Обсяг продукту. Кількість літрів у банці дозволяє підрахувати, скільки фарби вам знадобиться.

2. Витрату фарби потрібно знати обов'язково – цей показник різний у всіх виробників. Наприклад, витрата однієї фарби може становити 7-8 метрів квадратних з одного літра, інший – 10-12. Це означає, що для фарбування 40 метрів квадратних стін першої фарби потрібно 5 літрів, а другої – не більше 4-х. Таким чином, перша фарба обійдеться дорожче другої навіть при однаковій вартості. Важливо: найбільш часто витрата фарби вказується на загальний літраж банки, але необхідно враховувати, що фарба наноситься завжди у 2 шари – тобто витрату необхідно ділити на два.

Витрата багатьох фарб Kolorit Home – до 12 м2 з літра.​

Уважно вивчайте етикетки на фарбі | Фото Kolorit

3. Ступінь блиску. Цей момент також вказується на банках. Фарби бувають глибокаматові (вони краще приховують недоліки поверхні, не блищать і відбивають світло), шовковисто-матові і напівматові (стійкі до миття). Для кожного приміщення ідеальною буде різна фарба.

У Kolorit Home є 4 ступеня блиску: глибокоматова, матова (бархатисто-матова), шовковисто-матова, і напівматова – найпоширеніші ступеня блиску для інтер'єрів.

4. Призначення фарби: для інтер'єру або екстер'єру. Цей пункт вказується текстом або іконками. Важливо: категорично не можна брати інтер'єрні фарби для екстер'єру і навпаки - у них різні властивості.

Kolorit – це бренд ЛФМ для інтер'єрних робіт.

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5. Призначення поверхні: стіни / стелю / підлога. Завжди використовуйте за призначенням. Наприклад, фарба для стелі не підійде для підлоги.

У Kolorit матеріали для стін і стель і елементів інтер'єру.

Фарба повинна бути якісною і безпечною / Фото Kolorit

6. Тип поверхні: на зворотному боці етикетки обов'язково вказують види поверхні, на які рекомендовано і на які не можна наносити фарбу.

7. Особливі характеристики. На етикетці завжди уточнюється, для яких приміщень підходить фарба – сухих або вологих, а також наявність захисних властивостей (від бактерій, від цвілі та ін.)

У Kolorit є фарби із захистом від цвілі і грибка і антибактеріальна.

8. Показники екологічності та безпеки: екомаркування, сертифікати гіпоалергенності, безпеки.

Фарби Kolorit мають екомаркування "Жива Планета", а також сертифікат гіпоалергенності.

9. База A або С – показник, в який колір можна тонувати фарбу. База А – для світлих і нейтральних відтінків, база С – для яскравих і темних.

Фарби Kolorit мають і бази А і С, тому можуть тонуватися в більш ніж 50000 кольорів.

10. Стійкість до стирання і миття – показники, які говорять про те, як фарба буде переносити воду, наскільки вона довговічна, і як довго вона буде радувати ваше око. На ринку існують фарби чотирьох класів. Чим вище показник – тим краще.

Фарби лінійки Home мають 1 клас стирання – це вищий клас

Звертайте увагу на інструкцію щодо використання продукту / Фото Kolorit

11. Рекомендації щодо методів нанесення: пензлем, валиком, фарборозпилювачем, безповітряним нанесенням.

Фарби Kolorit підходять під всі види нанесення і зручні в роботі при виборі кожного з видів.

12. На зворотному боці вказується адреса виробництва – не завжди у бренду є своє виробництво – це означає, що вони не можуть гарантувати якості продукції.

У Kolorit – своє виробництво і лабораторія, яка строго контролює якість на кожному етапі виробництва.

Вибираючи фарбу, не ігноруйте інструкцію щодо застосування – вона вказана на зворотному боці банки. Пам'ятайте, що важливі якість, безпека та якісний результат.