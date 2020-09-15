Умовні позначення на фарбі: що вони означають
Фарба для ремонту квартири і будинку – важлива складова, до якої необхідно підійти відповідально. Щоб вибрати фарбу правильно, потрібно вивчити умовні позначення на банці.
Що зазначено на банках з фарбою, на що слід звернути увагу і як розібратися з позначеннями, розповідає 24 канал.
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Кожен виробник розміщує на своїй продукції умовні позначення, які дозволяють покупцеві правильно підібрати товар і зробити висновки про його якість і характеристики. Розберемося, що саме вказано на банках фарби на прикладі продуктів ТМ Kolorit.
На кожній етикетці є наступні позначення:
1. Обсяг продукту. Кількість літрів у банці дозволяє підрахувати, скільки фарби вам знадобиться.
2. Витрату фарби потрібно знати обов'язково – цей показник різний у всіх виробників. Наприклад, витрата однієї фарби може становити 7-8 метрів квадратних з одного літра, інший – 10-12. Це означає, що для фарбування 40 метрів квадратних стін першої фарби потрібно 5 літрів, а другої – не більше 4-х. Таким чином, перша фарба обійдеться дорожче другої навіть при однаковій вартості. Важливо: найбільш часто витрата фарби вказується на загальний літраж банки, але необхідно враховувати, що фарба наноситься завжди у 2 шари – тобто витрату необхідно ділити на два.
Уважно вивчайте етикетки на фарбі | Фото Kolorit
3. Ступінь блиску. Цей момент також вказується на банках. Фарби бувають глибокаматові (вони краще приховують недоліки поверхні, не блищать і відбивають світло), шовковисто-матові і напівматові (стійкі до миття). Для кожного приміщення ідеальною буде різна фарба.
4. Призначення фарби: для інтер'єру або екстер'єру. Цей пункт вказується текстом або іконками. Важливо: категорично не можна брати інтер'єрні фарби для екстер'єру і навпаки - у них різні властивості.
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5. Призначення поверхні: стіни / стелю / підлога. Завжди використовуйте за призначенням. Наприклад, фарба для стелі не підійде для підлоги.
Фарба повинна бути якісною і безпечною / Фото Kolorit
6. Тип поверхні: на зворотному боці етикетки обов'язково вказують види поверхні, на які рекомендовано і на які не можна наносити фарбу.
7. Особливі характеристики. На етикетці завжди уточнюється, для яких приміщень підходить фарба – сухих або вологих, а також наявність захисних властивостей (від бактерій, від цвілі та ін.)
8. Показники екологічності та безпеки: екомаркування, сертифікати гіпоалергенності, безпеки.
9. База A або С – показник, в який колір можна тонувати фарбу. База А – для світлих і нейтральних відтінків, база С – для яскравих і темних.
10. Стійкість до стирання і миття – показники, які говорять про те, як фарба буде переносити воду, наскільки вона довговічна, і як довго вона буде радувати ваше око. На ринку існують фарби чотирьох класів. Чим вище показник – тим краще.
Звертайте увагу на інструкцію щодо використання продукту / Фото Kolorit
11. Рекомендації щодо методів нанесення: пензлем, валиком, фарборозпилювачем, безповітряним нанесенням.
12. На зворотному боці вказується адреса виробництва – не завжди у бренду є своє виробництво – це означає, що вони не можуть гарантувати якості продукції.
Вибираючи фарбу, не ігноруйте інструкцію щодо застосування – вона вказана на зворотному боці банки. Пам'ятайте, що важливі якість, безпека та якісний результат.